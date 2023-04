Mara Venier in cucina prepara la cena di Pasquetta per gli amici

Mara Venier festeggia la Pasquetta di sera, con gli amici, e svela cosa ha cucinato

Pasquetta in casa per Mara Venier, anzi ai fornelli nella sua cucina perché questa sera avrà un po’ di amici a cena. E come sempre la conduttrice di Domenica In passa volentieri un po’ del suo tempo libero a preparare i suoi piatti migliori, quelli di sempre, quelli che fa assaggiare a tutti e che ogni volta ripropone. Il menù cambia poco da una cena all’altra, Mara Venier ha le sue ricette preferite, quelle che fanno impazzire i suoi ospiti. Chi ci sarà a cena stasera a casa di Mara Venier per festeggiare la Pasquetta? Nessuna gita fuori porta ma tutti a casa della conduttrice che spera che i suoi ospiti non abbiano mangiato troppo a pranzo.

Cosa ha preparato Mara Venier per la cena di Pasquetta?

Un saluto a tutti, l’augurio di trascorrere una buona Pasquetta e poi la Venier racconta cosa sta per fare lei.

“Buona Pasquetta a tutti… io mi metto a cucinare per un po’ di amici … per stasera preparo pasta al forno … cotolette …gateau di patate…colomba pasquale ….torta al formaggio… salame …il resto sorpresa!!! Da domani dieta” una cena a dir poco pesantina. Chi va a cena a casa sua in genere non resta mai leggero e se avanza qualcosa la zia Mara fa portare via tutto ai suoi amici.

Più tardi magari ci mostrerà chi sono gli amici che festeggiano con lei e Nicola Carraro la Pasquetta ma intanto la conduttrice si becca qualche critica. Nel suo menù di Pasquetta sembra avesse aggiunto anche le costolette d’agnello, un classico in questo periodo, poi ha cancellato il secondo piatto; in troppi non sopportano l’idea che vengano uccisi dei piccoli agnelli per soddisfare il palato di chi non bada a queste cose.

Mara Venier risponde invece alla domanda sul chi laverà i piatti dopo la cena. Nessun dubbio, lei adora fare anche questo e come ogni volta laverà e sistemerà tutto da sola a fine serata.