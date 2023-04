Barbara D’Urso pubblica la foto con i figli e la nipotina: a Pasqua tutti insieme

La foto di Barbara D'Urso con i figli e la nipotina nel giorno di Pasqua

Barbara D’Urso questa volta non ha resistito e ha pubblicato la foto con i figli e la nipotina. Uno scatto dolcissimo nei giorni di festa, Pasqua e Pasquetta, perché come quasi tutti in questi giorni la conduttrice era con la sua famiglia, con i figli, con le sorelle, con Wanda, con la nuora, con la nipotina, con altre persone a lei care. Sempre così riservata Barbara D’Urso ha sempre rispettato il desiderio dei suoi figli di non apparire in tv, sui social, tra le pagine del gossip. Hanno lavorato tanto i suoi ragazzi per realizzarsi nelle rispettive professioni, non vogliono che qualcuno possa dire che è tutto merito della madre, perché famosa, perché magari ha delle conoscenze. Infatti, la foto pubblicata dalla D’Urso non mostra il volto delle tre persone che ama di più al mondo ma mostra il loro amore immenso, un legame unico.

Barbara D’Urso nonna per la prima volta

“Noi tre e poi Lei… e poi Lei. La gioia infinita” nello scatto pubblicato in queste ore Barbara D’Urso mostra le loro mani intrecciate. E’ lei che le tiene tutte unite, quelle dei suoi due figli e della nipotina. Sono la sua famiglia, la parte più importante, quella che non mostra e di cui racconta pochissimo.

Ieri ha pubblicato invece la foto con le sue amate sorelle, con Daniele, Fabiana ed Eleonora. Con loro è semplicemente Carmelita, felice di ogni momento trascorso insieme. A Pasqua non può mancare la pastiera, le tradizioni che Barbra D’Urso ama e porta avanti con la sua famiglia. Nelle storie Instagram le immagini di Wanda, che mette da parte una fetta di pastiera per lei e per Barbara, prima che le sorelle la mangino tutta. Momenti semplici che hanno un sapore ancora più speciale da quando lo scorso anno la D’Urso è diventata nonna; il suo Giammauro ha avuto una bambina.

Una gioia infinta che qualche paparazzo le ha rovinato solo per qualche ora nei mesi scorsi quando sulla rivista Chi sono apparse le foto della sua famiglia, con i figli, la nuora, i nipoti.