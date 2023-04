Caterina Balivo in lacrime sui social: “Notte amara”

E' disperata Caterina Balivo e posta sui social un video mentre piange: una notte amara per la conduttrice

Non può e non vuole forse trattenere tutto il suo dolore, un dolore da tifosa, Caterina Balivo, che ieri sera si è mostrata sui social in lacrime. Impossibile non piangere di fronte a una opportunità sprecata, quella di conquistare la semifinale di Champions. E per la conduttrice di Lingo sono lacrime amare dopo che il suo Napoli ha pareggiato con il Milan nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League; un pareggio che non è servito alla squadra di Spalletti che a San Siro, aveva infatti perso per 1 a 0. In semifinale volano i rossoneri, e Caterina Balivo non può che disperarsi. “Una notte amara” scrive sui social mentre posta un video in cui si dispera in lacrime. Stessa sorte di molti tifosi napoletani che di certo ci hanno creduto fino alla fine, anche perchè la squadra, prima in campionato, avrebbe avuto tutte le possibilità di conquistare il passaggio del turno. Ma si sa, il calcio è uno sport imprevedibile e tutto può succedere. La conduttrice ha comunque speso bellissime parole per la sua amata squadra, ringraziando i ragazzi che ce l’hanno messa tutta ma questa volta non è andata bene.

Le critiche per la conduttrice in lacrime

Non sono mancate anche le critiche di alcuni utenti di twitter per Caterina Balivo, qualcuno ad esempio le ha chiesto che senso ha fare un video e riprendersi mentre stai piangendo. La conduttrice non ha perso la pazienza e anzi, con gentilezza ha risposto: “Troppo dispiaciuta se avessimo messo dentro quel rigore … ora mi riprendo eh“. E poi c’è anche chi stuzzica la Balivo. La conduttrice infatti domenica, ha spiegato che sarà pronta a fare qualcosa di speciale, laddove il Napoli vincesse lo scudetto ( ormai è solo una questione di ore). “Secondo me, la promessa di far la pizza in piazza non ha portato fortuna. Per me sarebbe meglio cambiare promessa, si fa sempre in tempo” ha scherzato un altro utente su twitter. E poi ci sono i tifosi che si schierano con la Balivo: “Caterina sei l’immagine di tutti noi ma presto questa delusione sarà un piccolissimo dettaglio rispetto alla gioia che ci aspetta tra poche settimane“.