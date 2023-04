Chiara Ferragni a 15 anni in bikini, in vacanza e scoppiano le critiche

Chiara Ferragni ha pubblicato una foto dei suoi 15 anni, era in vacanza, scoppiano le critiche

Chiara Ferragni fa un salto nel passato, ha trovato una foto dei suoi 15 anni e la pubblica. In pochi minuti ovviamente un oceano di commenti, come l’oceano che è alle sue spalle. Chiara Ferragni era in vacanza nella Repubblica Dominicana, non è un viaggio che possono permettersi tutti ed ecco che arrivano i primo commenti di chi fa notare che l’imprenditrice digitale non è di certo venuta dal nulla, che la sua base economica era già consistente. In ogni caso e in ogni situazione c’è sempre chi ha da dire qualcosa. Spesso parla l’invidia ma Chiara Ferragni tra le storie Instagram continua a sorridere e racconta di quella giornata, di quel periodo, la sua adolescenza. Era ovviamente in vacanza con la famiglia e lei desiderava tanto somigliare a Christina Aguilera. Ed ecco il primo commento, che però è un complimento: “Oggi è Christina Aguilera che vuole assomigliare a te”. Poi scoppiano le critiche.

Chiara Ferragni a 15 anni, la foto in vacanza

Racconta che sulla spiaggia c’era una ragazza che faceva le treccine e lei era sicura che con la sua lunga chioma avrebbe avuto dei capelli pazzeschi, invece si ritrovò con poche treccine su tutta la testa. Solo dopo Chiara Ferragni ha capito che quando i personaggi celebri fanno le treccine si tratta extension. Delusa ma non troppo dai suoi capelli si è goduta la splendida vacanza.

Bikini azzurro con Topolino ed ecco che i follower notano il peso, le dicono che un po’ in carne stava meglio, che oggi dovrebbe mettere qualche chilo perché è davvero troppo magra.

E’ solo l’inizio perché l’invida arriva quando le dicono che lei non è mica arrivata dal nulla, che se ha avuto successo e ha creato un impero è perché la sua famiglia poteva già permettersi vacanze costose. “A 15 anni nella Repubblica Dominicana, io a 15 anni non avevo neppure il motorino… è venuta proprio dal nulla”. Chiara non replica, lo fanno per lei i suoi amati follower: “Non mi sembra che lei abbia mai detto di essere venuta dal nulla”.