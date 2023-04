Chiara Ferragni senza filtri e trucco promossa ma pioggia di critiche per quei capezzol*

Da un lato i complimenti, dall'altro le critiche: ecco che cosa non piace delle scelte di Chiara Ferragni

Due facce della stessa medaglia. Da un lato ci sono complimenti, dall’altro pioggia di critiche, eppure la persona è sempre la stessa. E’ Chiara Ferragni che in questi giorni sui social si è mostrata prima, con un look che ha fatto molto discutere i suoi follower, e poi invece in uno scatto senza un filo di trucco, al naturale e senza filtri. Insomma, la stessa persona ma che nel primo caso, è stata travolta dalle critiche e dalle polemiche, nel secondo, apprezzatissima. Quando Chiara ha deciso, poche ore fa, di mostrarsi al naturale, i commenti sono stati tutti molto molto belli. “Le foto di cui la società ha bisogno tu bellissima anche struccata e senza filtri” le scrive una follower, mentre molti fanno notare che la sua bellezza è sempre unica anche con uno scatto senza trucco. Decisamente diverso invece il tenore dei commenti arrivati sotto alcune foto in cui Chiara si era mostrata con una canotta trasparente senza reggiseno.

Pioggia di critiche per il look di Chiara Ferragni e i capezzol* in bella vista

Una follower le ha scritto: “Pensati libera di NON mostrarti sempre nuda e di essere apprezzata anche vestita. Davvero stai diventando il manifesto di una donna che si sente accettata e amata solo se si mostra nuda. Ma è questo il messaggio che vuoi passare alle nuove generazioni? Che tristezza! Sei una donna molto intelligente, che ha costruito un impero dal nulla. Mostra su Istagram cosa hai fatto e cosa sai fare, non sempre e solo il tuo corpo per attirare attenzione e followers. Davvero, dispiace vederti sempre così. Da una che ti stima“. E un’altra: “Ma dove sta la necessità di mostrare i capezzoli per pubblicizzare una linea di gioielli?“. E poi: “Chiara, ti prego, fermati e salvati. Non ha alcun senso mostrarsi così. Da donna a donna, dimmi: quale libertà rivendichi mostrandoti così? Noi, poveri lavoratori mortali , quale valore aggiunto dovremmo cogliere dai tuoi seni così gentilmente offerti ai nostri occhi? Chiara, “sentiti vestita” e mostrati tale”. E poi: “Liberissima di mostrarsi… però questo che gira su instagram è soft porn nient’ altro. Il perché lei ci voglia convincere che ci sia un particolare messaggio trascendentale non l ho capito anche perché dalle mie parti il valore dell ‘indipendenza si dimostra con i contenuti e no con gli ormai sdoganatissimi seni nudi“.

Ma anche commenti a favore: “A tutti quelli che commentano dicendo di coprire il seno o i capezzoli: miei cari ci rivediamo sotto la foto di un UOMO a petto nudo che mostra i capezzoli. bye bye“. E ancora: ” Premetto che non sono una sua fan, ma i commenti sono scandalosi. È pur sempre una donna come tutte voi. Ma dove andremo a finire, vi scandalizzate per due capezzoli, così come gli stessi uomini che poi sotto una foto di una quarta di reggiseno rifatta commentano “che figa”. Vi ricordo che state facendo body shaming, saluti“.