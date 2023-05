La magrezza di Chiara Ferragni scatena i commenti sull’anoressia

Chiara Ferragni è sempre più magra? Le ultime foto scatenano chi pensa sia anoressica

Le scrivono che le sue braccia sono così magre da fare impressione ma Chiara Ferragni non bada a chi commenta che è a rischio anoressia, che è pelle ed ossa, che dovrebbe addirittura farsi aiutare. C’è chi pensa che l’influencer scelga con intenzione le foto in cui appare più magra, per ricevere commenti, per scatenare la polemica. Di certo non è così ma è vero che una delle ultime foto pubblicate da Chiara Ferragni mostra tutta la sua magrezza. Si parla ancora di crisi, di stress, della necessità di farsi aiutare almeno da un nutrizionista. Forse l’aiuto servirebbe a chi parla con tanta leggerezza di anoressia, di disturbi alimentari e di esaurimento.

Chiara Ferragni sotto accusa per l’eccessiva magrezza

“Vedo che non sono l’unica ad aver notato che è pelle e ossa…. Questo non è, essere magre ed aver cura del proprio corpo, questo è un campanello d’allarme… La prima cosa che salta all’occhio, sono le clavicole pronunciate, sintomo di magrezza anomala. Mi spiace ma spero che tu sia almeno consapevole di questo e che ascolti i consigli che ti vengono dati. La mia non è una critica, ma un senso un po’ di preoccupazione” è tra i primi commenti all’influencer.

“Chi commenta “è troppo magra” è un beato ignorante. Esistono persone che hanno, per costituzione, le braccia magre. Sono sempre stata presa in giro, quando ero più piccola, per questa mia caratteristica, tant’è che alle scuole medie il bulletto del momento mi chiamava, sapete come? ‘Anoressica’ e vi lascio immaginare come mi potevo sentire io, che in piena estate, avevo iniziato ad indossare maglie a tre quarti o con maniche lunghe per il complesso creatomi da altre persone. Avevo 12 anni” aggiunge una follower preoccupata più per l’accusa di anoressia che per la reale magrezza della Ferragni.

“Dunque ribadisco: chi osa commentare il corpo di un’altra persona è solo un ignorante che ha avuto la tremenda sfortuna di non aver ricevuto una buona educazione in tal senso da parte sei propri genitori” Chiara Ferragni non ha quindi bisogno di difendersi, ci pensano i suoi follower.