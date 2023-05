Le sorelle Ferragni si preparano alle nozze di Francesca ma non si spoilera nulla

Francesca Ferragni si prepara per il suo matrimonio e ovviamente Chiara e Valentina saranno le sue testimoni

Le sorelle Ferragni sono pronte a vivere un altro grande evento nella loro vita: il matrimonio di Francesca, la sorella di Chiara e Valentina, che sembra essere ormai sempre più vicino. La coppia sta ultimando i preparativi per il grande giorno che si svolgerà il prossimo settembre. Almeno, questa dovrebbe essere la notizia ufficiale circa la data. Il mese di settembre a quanto pare piace alle sorelle Ferragni, ricordiamo che anche Fedez e Chiara si sono sposati a settembre, nella bellissima Sicilia, scegliendo Noto come location per il giorno del si. E la sorella di Chiara invece, quando e dove si sposerà?

Francesca e il suo compagno Riccardo Nicoletti, che solo pochi mesi fa hanno dato alla luce il loro primo figlio, Edoardo, si apprestano a celebrare il loro amore con una cerimonia che si preannuncia molto emozionante. E a far parte del giorno speciale della coppia ci saranno anche le sorelle Ferragni, che hanno annunciato di essere le damigelle della sposa. Cosa sappiamo su questo matrimonio? Per il momento molto poco e anche dagli scatti pubblicati sui social oggi dalla bella Chiara, non si scopre moltissimo. Del resto si sa, in famiglia il re degli spoiler è Fedez, non di certo Chiara che sa sempre come mantenere i segreti e stupire i suoi follower.

Il matrimonio di Francesca e Riccardo: cosa sappiamo

L’annuncio è stato dato da Valentina Ferragni sui social, che ha condiviso una foto in cui lei e Chiara, insieme alla futura sposa, si mostrano con i rispettivi abiti da damigella saggiamente coperti da alcune preziose vestaglie che servono per non mostrare nulla. “Oggi prova finale dell’abito da damigella per il matrimonio di Francesca. Io e Chiara saremo le damigelle e oggi ci siamo viste tutte e tre assieme con i nostri rispettivi abiti. Che emozione”, ha scritto Valentina condividendo questa gioia con i suoi follower.

Naturalmente, l’annuncio ha scatenato una grande attenzione sui social, dove i fan delle Ferragni hanno espresso la loro gioia e la loro attesa per il grande evento. Non sono mancate le domande su come saranno gli abiti delle damigelle e chi sarà il designer scelto dalla sposa per il suo abito. Anche Chiara ha condiviso alcuni scatti di questa giornata passata insieme alle sue sorelle, parlando di “tempo prezioso passato in loro compagnia con i preparativi del grande giorno, per il matrimonio di Francesca”.

Non sappiamo molto altro per il momento ma una cosa è certa: vi terremo aggiornati e vi daremo tutte le ultime news anche su queste nozze!