Michelle Hunziker ha una cosa importante da dire: “Felice è chi sa amare”

Il messaggio di Michelle Hunziker questa mattina, ecco cosa ha letto e svela a tutti

Michelle Hunziker ha una nuova consapevolezza, è single ma non si sente sola, è diventata nonna da poco più di un mese ma non si è mai sentita così piena di energia. Michelle Hunziker ha trovato un suo nuovo equilibrio ed è felice, forse come non lo era mai stata prima. Questa mattina ha indossato la divisa per il Kyokushinkai, un nuovo allenamento ma è già carica dopo aver letto un pensiero di Hermann Hesse che a sua volta legge ai suoi follower. Un pensiero basato sul sentire: “Amare è la capacità di sentire”. In molti di certo l’avranno già letto, pochi avranno fatto proprio il messaggio di Hermann Hess. Michelle Hunziker ha trovato nelle parole dello scrittore e filosofo la ricerca per le gioie della vita. Conosce la fonte della vera felicità, la sta assaporando adesso che non ha un compagno accanto, prima era presa da altro.

Michelle Hunziker: “Che bello arrivare a questa consapevolezza”

La showgirl e conduttrice parla di sentimenti, di emozioni, tutto ciò che valga la pena coltivare. “La felicità è amore, felice è chi sa amare” e mentre lo ripete e augura così buona giornata a tutti è evidente che ha bisogno di una nuova fonte, che ha capito tanto in quest’ultimo anno. Potrebbe apparire tutto molto semplice ma pochi arrivano a questa vera consapevolezza, alla vera felicità. Oggi Michelle l’ha capito: “Questo scritto di Hermann Hesse l’ho letto stamattina e corrisponde totalmente al mio sentire di oggi e volevo condividerlo con voi buona giornata a tutti”. In molti le diranno che è facile essere felici quando si ha tutto nella vita, denaro, salute e lavoro ma la Hunziker lo legge senza badare alle critiche che riceverà.

“Quanto più invecchiavo, quanto più insipide mi parevano le piccole soddisfazioni che la vita mi dava, tanto più chiaramente comprendevo dove andasse cercata la fonte delle gioie della vita. Imparai che essere amati non è niente, mentre amare è tutto, e sempre più mi parve di capire ciò che da valore e piacere alla nostra esistenza non è altro che la nostra capacità di sentire. Ovunque scorgessi sulla terra qualcosa che si potesse chiamare “felicità”, consisteva di sensazioni. Il denaro non era niente, il potere non era niente. Si vedevano molti che avevano sia l’uno che l’altro ed erano infelici.

La bellezza non era niente: si vedevano uomini belli e donne belle che erano infelici nonostante la loro bellezza. Anche la salute non aveva un gran peso; ognuno aveva la salute che si sentiva, c’erano malati pieni di voglia di vivere che fiorivano fino a poco prima della fine e c’erano sani che avvizzivano angosciati per la paura della sofferenza.

Ma la felicità era ovunque una persona avesse forti sentimenti e vivesse per loro, non li scacciasse, non facesse loro violenza, ma li coltivasse e ne traesse godimento. La bellezza non appagava chi la possedeva, ma chi sapeva amarla e adorarla. C’erano moltissimi sentimenti, all’apparenza, ma in fondo erano una cosa sola. Si può dare al sentimento il nome di volontà, o qualsiasi altro. Io lo chiamo amore. La felicità è amore, nient’altro. Felice è chi sa amare.

Amore è ogni moto della nostra anima in cui essa senta se stessa e percepisca la propria vita. Ma amare e desiderare non è la stessa cosa. L’amore è desiderio fattosi saggi. L’amore non vuole avere; vuole soltanto amare“.