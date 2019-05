Enrico Lo Verso a Storie Italiane: dopo Ballando con le stelle il matrimonio?

Abbiamo visto Enrico Lo Verso scendere in pista nella puntata di sabato scorso di Ballando con le stelle, a sua insaputa, con la sua compagna. Lo abbiamo visto molto emozionato e oggi, l’attore, nella puntata di Storie Italiane durante la quale è stato ospite, ha avuto modo di spiegare quale sia il fortissimo legame che lo lega a questa donna speciale. Una storia lunghissima quella con Elena che però non è ancora sua moglie. Lo diventerà? Scopriamo che cosa ha raccontato Enrico Lo Verso a Eleonora Daniele, felicissima di avere l’attore nel suo programma questa mattina.

L’attore ha parlato di questa esperienza a Ballando con le stelle e poi della sua dolce storia d’amore con Elena. Insieme hanno formato una famiglia, hanno anche un figlio di 26 anni, ma per il momento non si sono ancora sposati.

Per lavoro vivo continuamente la finzione quindi quando voglio vivere la mia vita in maniera vera, voglio dare spazio a quello che è veramente la possibilità di essere e non di apparire. L’amore è qualcosa che aiuta a vivere bene, che ti fa stare bene, ti fa capire quello che hai, quello che ha importante. E’ una parte fondamentale della vita come il cuore, il sangue… come tutto quello che serve per continuare a vivere