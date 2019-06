Ilary Blasi e Totti innamorati pazzi tra Montecarlo e Saint-Tropez si godono le meritate vacanze (Foto)

Su Instagram Ilary Blasi si è sciolta del tutto e dopo un inizio incerto eccola postare le foto con il suo Francesco Totti, l’amore della sua vita (foto). I Totti sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, bravissimi a ritagliarsi un po’ di tempo per loro pur avendo tre figli. Anche questa estate si sono concessi una vacanza insieme, da soli, prima a Montecarlo e poi a Saint-Tropez ed è pioggia di like sui social. Bellissimi, da sempre innamorati pazzi e perennemente in gran forma. E’ la conduttrice che coccola più che può il suo maritino, entrambi hanno bisogno di riprendersi dalle fatiche dell’ultimo anno. Per Ilary Blasi come sempre non sono mancate le critiche per la sua trasmissione, ha lavorato tanto e poi si è dedicata ai figli e agli amici ma come sempre l’ex capitano della Roma è in cima ai suoi pensieri. Nonostante Francesco abbia appeso da tempo le scarpette al chiodo ha sempre un fisico da calciatore, non come alcuni suoi colleghi che hanno smesso di correre dietro al pallone e hanno iniziato a farlo dietro enormi piatti di pasta.

FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI IN VACANZA

I Totti sono partiti giovedì con un volo diretto a Nizza, con loro alcuni amici, prima tappa Montecarlo per festeggiare tutti insieme al Twiga il compleanno di un’amica. Non sono mancate le foto della cena tra canzoni dal vivo e divertimento. Poi sempre con gli amici Ilary e Francesco Totti in elicottero si sono trasferiti a Saint-Tropez. Una tappa alla discoteca Les Caves du Roy e poi sole, mare e relax in spiaggia per la coppia.

E’ sempre Ilary Blasi a postare le foto in costume, con e senza marito. Splendida anche mentre passeggia indossando un abito giallo. A Totti tocca scattare le foto all’adorata moglie ma intanto deve anche pensare all’annuncio del nuovo allenatore, adesso è un dirigente giallorosso, le responsabilità sono altre.