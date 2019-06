Il regalo di Harry a Meghan Markle dopo la nascita del figlio Archie, il dono in stile americano (Foto)

E’ alla prima uscita ufficiale di Meghan Markle dopo la nascita di Archie che tutti hanno notato il nuovo gioiello al dito della duchessa (foto). Questo il regalo del principe Harry a sua moglie per la nascita del loro primo figlio. Un anello che è apparso alla mano di Meghan in occasione del Trooping the Colour quando ha tolto i guanti. La Markle non è mancata all’evento che ogni anno celebra ufficialmente il compleanno della regina Elisabetta, non poteva non esserci nonostante sia ancora in maternità. E’ passato solo un mese dalla nascita di baby Archie e in tanti hanno ammirato la normalità dell’ex attrice, una mamma come tante che evidentemente sta allattando il suo bambino e che ha i chili in più che invece le donne abituate ai riflettori perdono subito. Abito Givenchy blu in crepe di lana con cappa, lunghi guanti in nappa, cappellino su misura e clutch ovviamente coordinata ma è la nuova fedina di diamanti a catalizzare lo sguardo.

L’ANELLO ALL’AMERICANA IL REGALO DI HARRY A MEGHAN MARKLE

All’anulare della Markle infatti oltre alla fede e al maestoso anello di fidanzamento adesso c’è anche la fedina di diamanti, l’eternity ring. Così viene chiamato ed è il gioiello che viene regalato dal marito alla moglie per un avvenimento importante, simbolo della indissolubilità della coppia.

Nessun avvenimento può essere più importante della nascita di un figlio e si è subito notato che è negli Stati Uniti che in genere viene donato questo gioiello in questa occasione. Harry così si avvicina ancora di più alle tradizioni a cui è legata sua moglie, ma non vuol dire certo che si allontana dalle sue tradizioni. Per alcuni invece il principe in questo modo avrebbe rotto ancora una volta la rigida tradizione monarca a favore di Meghan.