Eugenie di York fa la spesa con il marito a Notting Hill, passeggiata e look causal che Kate e Meghan possono solo sognare (Foto)

Passeggiano per le strade di Londra Eugenie di York e suo marito Jack Brooksbank, abbracciati, sorridenti, parlano e scelgono cosa comprare, look casual e tutta l’invidia da parte di Meghan Markle e Kate Middleton (foto). Un’invidia di certo per niente negativa ma le duchesse possono solo sognare la vita della cugina di Harry e William, Eugenie è figlia di Andrea d’Inghilterra e Sara Ferguson, è una principessa ma lei non deve seguire lo stesso protocollo reale della Markle e della Middleton. Le due cognate non possono di certo mostrare un atteggiamento affettuoso con Harry e William, anche se l’ex attrice spesso infrange le regole. A dover rispettare tutto più di tutte è Kate: niente mano nella mano, meno che mai un abbraccio o un bacio in pubblico. Ben diversa è la vita di Eugenie di York che lo scorso ottobre ha sposato il suo Jack e che ogni giorno può godersi la sua vita “normale” anche se spesso vediamo lei e la sorella Beatrice impegnate in qualche evento pubblico, sempre in seconda o terza fila ma il rovescio della medaglia per loro è più dolce.

LA PRINCIPESSA EUGENIE DI YORK SCEGLIE UN LOOK SEMPLICE PER LA PASSEGGIATA E LA SPESA A NOTHING HILL CON SUO MARITO

Look casual e a spasso per Nothing Hill anche la spesa per Eugenie e Jack diventa romantica. Si veste come preferisce la figlia di Sarah Ferguson che ha sempre avuto qualche chilo in più rispetto al peso forma ma non è mai stato un problema.

Per la principessa Eugenie ci sono cose ben più importanti. Bellissima nel giorno del suo matrimo (qui le foto del royal wedding), casual nella sua passeggiata abbracciata al suo amore. E’ una principessa libera e felice e nel quartiere londinese chic non bada al look e non ha la scorta.

Eugenie di York fa la spesa con il marito a Notting Hill, passeggiata e look causal che Kate e Meghan possono solo sognare (Foto) ultima modifica: da