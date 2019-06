Giulia De Lellis pubblica la foto a letto e spunta il tatuaggio di Iannone sotto le lenzuola (Foto)

Non c’è più alcun dubbio, Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono fidanzati, sono una coppia ed è stata la bella influencer a confessare tutto pubblicando una bella foto sul suo profilo social (foto). Tra le storie di Instagram spunta la prova social, Giulia De Lellis a letto con Iannone. Sotto le lenzuola c’è lei che si mostra in primo piano ma c’è il dettaglio che non sfugge, anche quello in primo piano, il tatuaggio di Andrea. Il pilota ha dal braccio fino alla mano un tatuaggio che è inconfondibile, nessun dubbio che l’ex di Andrea Damante abbia voluto dichiarare che sono la nuova coppia dell’estate. Non bastavano le foto insieme al ristorante, le dolci chiacchiere di chi ne sapeva già di più e i like che da un po’ si scambiano, adesso l’attesa è finita, si attende il seguito. I follower sono impazienti, attendono il resto, vogliono sapere come, quando, dove e perché, desiderano conoscere i dettagli di come è iniziata la loro storia d’amore. Una soap che ci ricorda un po’ Beautiful e chissà cosa pensa di questo nuovo amore Belen Rodriguez.

GIULIA DE LELLIS A LETTO CON ANDREA IANNONE – E’ SOCIAL L’ANNUNCIO DELLA NUOVA STORIA D’AMORE

Era il tassello che mancava, anche se dopo aver visto Giulia con il fratello così vicino ad Andrea e al suo mondo in moto era ovvio che non fossero solo amici. Dolce coincidenza che anche in questa storia d’amore del pilota ci sia di mezzo il fratello della sua fidanzata, proprio come Jeremias per Belen.

La coppia è destinata al successo sui social, sono due personaggi molto amati ma adesso manca la reazione di Iannone a questa ultima foto. Tocca a lui adesso dichiarare il suo amore per la dolce ex protagonista di Uomini e Donne.