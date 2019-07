La vacanza super lusso di Chiara Ferragni e Fedez con la famiglia allargata sul lago di Como (Foto)

Tutti insieme i Ferragnez sul lago di Como o meglio per la vacanza super lusso con Fedez e Chiara Ferragni c’è tutta la famiglia allargata (foto). Per il fine settimana sono sbarcati occupando un’intera villa di lusso a Tremezzo dove si sono rilassati non solo la bella influencer e il rapper con il piccolo Leone ma anche i genitori di Fedez, Maria Di Guardo con le figlie Valentina e Francesca, papà Marco Ferragni, compagni, fidanzati e anche i cani di famiglia, Matilda e Pablo. Il rapper scherza e in un video definisce la famiglia i Kardashian di Cemona e non ha torto perché loro sono le sorelle più influenti d’Italia. Per un fine settimana in piena estate hanno scelto una dimora del settecento, non è quindi il solito resort ma una vacanza che include anche l’artae. Meravigliosa davvero la villa che con il suo giardino si affaccia sul lago. Saloni decorati, arazzi, ceramiche, stucchi ed lì che il piccolo di casa si lascia andare con i primi passi.

I FERRAGNEZ NELLA VILLA SUL LAGO DI COMO – TUTTI INSIEME PER UN FINE SETTIMANA LUSSUOSISSIMO

Sorrisi da copertina e tanta gioia per la famiglia Ferragnez che si gode il meglio. Ben sei suite nella villa scelta per ospitare tutti. Ovviamente c’è una piscina meravigliosa per assicurarsi tanta privacy e anche i selfie giusti. Sui social non mancano foto e video e ovviamente le immancabili critiche di chi osserva pensando che ostentino troppo.

La verità è che loro vivono davvero così e devono pubblicare queste cose su Instagram altrimenti non sarebbero più influencer. Lo staff è a loro completa disposizione, maggiordomo compreso che li segue dalla colazione alla cena. Un bel pranzo in giardino, il cocktail sulle sponde del Lario, gite e prove sportive, il tutto per la somma di circa 10 mila euro a notte; non è poi così tanto considerando che c’è tutta la famiglia.