Ignazio Moser festeggia il compleanno con la mamma e i suoceri (Foto)

Una festa semplice per Ignazio Moser per i suoi 27 anni, un compleanno festeggiato a casa, anzi in un ristorante tra le amate montagne della famiglia Moser e con lui c’era ovviamente Cecilia Rodriguez, ma non solo (foto). Mentre Belen e Stefano De Martino vivono il loro matrimonio in tre senza più tutte le persone, tutto il clan che prima invadeva di continuo la loro casa, mamma e papà Rodriguez adesso sono molti più vicini e presenti nella vita della coppia di ex gieffini. Un bel pranzo in famiglia in un ristorante gourmet e non sono ovviamente mancate le coccole e le tantissime foto per Cecilia e Ignazio. Assente di certo giustificato papà Francesco Moser che spera sempre che il figlio torni a casa per occuparsi dell’azienda di famiglia. A festeggiare non è solo Ignazio ma con lui anche la sua mamma, la signora Carla. Tra brindisi e piatti ricercati spuntano negli scatti anche i fratelli Moser Carlo e Francesca e inoltre le bellissime nipotine.

IGNAIZO MOSER COMPIE 27 ANNI E FESTEGGIA CON LA FAMIGLIA

Compleanno in famiglia per il giovane Moser che dedica una giornata agli affetti più cari. Sono tutti insieme pronti a spegnere le candeline. Tutti sorridono, un po’ meno Gustano Rodriguez e Veronica Cozzani, ma sarà solo un caso o nelle foto il broncio è di famiglia. Le prelibatezze servite a tavola, i calici di vino, una torta golosa, quando si festeggia si mangia e Cecilia Rodriguez posta sul suo profilo Instagram tutti i piatti che ha gustato.

Di sera però si continua a festeggiare e questa volta niente famiglia ma sono Cecilia e Ignazio a scatenarsi in balli sfrenati in compagnia degli amici. Chissà quando vedremo di nuovo insieme le sorelle Rodriguez con i rispettivi amori.