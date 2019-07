Rosa Perrotta mamma: prima dedica e foto con il piccolo Domenico

Ieri mattina, alle 7 e mezza è nato il piccolo Domenico, figlio di Rossa Perrotta e Pietro Tartaglione. Dopo una lunga attesa la coppia nata nello studio di Uomini e Donne ha potuto abbracciare il piccolo. A dare l’annuncio è stato Pietro Tartaglione che ha pubblicato prima una storia su Instagram scrivendo “Forza amore” e facendo capire quindi che Rosa era in travaglio e poi una foto del braccio di Rosa, con il braccialetto delle nascite. I fans della coppia però hanno atteso per tutto il giorno una frase o una foto di Rosa che alla fine ha deciso di tornare sui social per qualche istante e condividere con tutti la sua immensa gioia da neo mamma. Lo ha fatto con un messaggio di ringraziamento e la prima foto insieme al piccolo Dodò ( anche se per tutelare il bambino ha scelto di non mostrarlo).

ROSA PERROTTA PRIMA FOTO CON IL PICCOLO DOMENICO IN OSPEDALE

Ed ecco il messaggio che Rosa ha voluto condividere con tutte le persone a lei care dicendo che sta bene, anzi che non è mai stata meglio!

Rosa, Pietro e Domenico ringraziano quindi tutti per l’affetto dimostrato in queste ore e sono felicissimi di essere finalmente insieme dopo la lunga attesa. Poi Rosa posta la sua prima foto in compagnia del bambino. Sceglie di mostrare una sua immagine di spalle mentre guarda la creatura che ha messo al mondo.

Tra gli auguri non potevano mancare quelli della redazione di Uomini e Donne. E’ stata Raffaella Mennoia a mandare un dolcissimo messaggio a Rosa, che l’ex tronista ha condiviso nelle sue storie. Del resto tutto è iniziato nello studio di Canale 5 e ancora una volta, una coppia nata nel programma di Maria de Filippi ha dimostrato la veridicità di Uomini e Donne.

Ancora auguri a Pietro e Rosa!