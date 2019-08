Michael Terlizzi ritrova l’amore con Isabel: le foto su Vero

Quanto abbiamo parlato di Michael Terlizzi quando era nella casa del Grande Fratello? Si è sempre distinto per la sua incredibile educazione e il suo fascino ma ha anche fatto parlare il mondo del gossip. Il cantante Cristian Imparato, anche lui concorrente del reality show, ha sempre ipotizzato che Michael Terlizzi fosse gay, nonostante lo stesso ragazzo avesse smentito più volte. Ed è arrivata la conferma. Michael ha ritrovato l’amore con Isabel! Il settimanale Vero ha pubblicato, infatti, alcune foto che vedono protagonista proprio il bel Terlizzi in compagnia di Isabel Castillo, una ballerina. I due si abbracciano e sembrano intimi mentre si godono una giornata di relax.

Michael Terlizzi e il feeling con la ballerina Isabel Castillo: ecco come si sono conosciuti e come vede il futuro insieme

Già si conoscevano Michael Terlizzi e Isabel Castillo. Si erano conosciuti circa due anni fa nella bella Firenze e sono riusciti a riallacciare i rapporti quando la ballerina si è trasferita a Milano poco tempo fa ha raccontato Terlizzi. Hanno ricominciato a vedersi quando Michael è uscito dalla casa del Grande Fratello. Un feeling e degli interessi in comune che hanno portato il figlio di Franco e Isabel sempre più vicini. Si può già parlare di coppia o addirittura di un possibile futuro insieme? Forse è ancora un po’ presto. “Vi posso solo dire che, come dice il detto, se sono rose fioriranno“ afferma infatti Michael Terlizzi al settimanale.

Michael Terlizzi gay? Ecco la nuova risposta dell’ex concorrente del GF

Sembra più che chiaro quindi che Michael Terlizzi non sia gay. Michael ha anche approfittato per parlare nuovamente di questa ipotesi che già diversi mesi fa aveva scatenato il gossip. “Sono sempre stato etero e questo vociferare è solo una cattiveria nei miei confronti. Invito coloro che mi puntano il dito contro a dimostrare a me o all’opinione pubblica qualsiasi tipo di materiale che possa affermare il contrario. Foto, riferimenti a fatti accaduti, eventuali pseudo compagni o altro” sono state le parole del giovane.

E voi che cosa ne pensate di questa nuova coppia? Siete felici per Michael?