Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi con le figlie in montagna, distrutti ma felici (Foto)

Ogni estate per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non manca la vacanza in montagna e la coppia con bimbe e cani al seguito è partita e arrivata a destinazione e non solo perché si stanno godendo davvero tutto (foto). E’ al settimo cielo Michelle nei luoghi che conosce bene e anche alle sue piccole Celeste e Sole sta insegnando anno dopo anno quanto sia bello vivere la natura. Per le piccole Trussardi è la prima vera vacanza in montagna perché per la prima volta camminano e non restano sedute nel passeggino. Hanno però paure delle mucche che incontrano durante il percorso. Arrivati a destinazione sono distrutti ma confidano di sentirsi dei montanari convinti. Michelle con gli scarponi da trekking è davvero minuscola accanto a suo marito che l’abbraccia tra una vetta e l’altra. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono sulle Dolomiti, niente li rilassa di più del verde che li circonda e immaginiamo che sia la showgirl e conduttrice a contagiare tutti.

MICHELLE HUNZIKER SCEGLIE ANCORA LE DOLOMITI PER LE SUE VACANZE IN MONTAGNA CON LA TOMASO E LE FIGLIE

Non lasciano mai a casa i loro cagnolini, Lilly e Leone fanno parte della famiglia e si muovo solo con loro due al seguito. Bellissima come sempre la Hunziker, semplice come poche e in vacanza lega i capelli e indossa shorts e scarponi. La mattina si alza prestissimo, dice che la montagna chiama, porta i suoi cani a fare i bisognini e poi inizia la sua giornata.





E’ bellissimo ciò che mostra dal luogo in cui alloggia, poi tra colazione, pranzo e cena, niente eccessi ma tutti piatti golosi. Non può mancare la frutta al mattino, ci sono la carne e del buon vino rosso per la cena ma anche le insalatine con i frutti di bosco. Tutto è così rilassante, ogni cosa che mostra, queste sono le sue vere vacanze.