Raoul Bova parla dell’ex moglie Chiara Giordano e del rapporto teso con l’ex suocera (Foto)

Oggi Raoul Bova compie 48 anni e un bilancio della sua vita all’avvicinarsi dei 50 anni è doveroso, automatico, lo fa anche con la rivista Vanity attraverso una bella intervista (foto). Bova non si concede molto, da sempre riservato e desideroso di tutelare la sua famiglia, la sua vita privata. C’è stato però un periodo in cui la sua privacy non ha più goduto di protezione e tutto, troppo, è finito sui giornali di gossip. Parliamo ovviamente della fine del matrimonio con Chiara Giordano, la prima ad accusare l’attore fu l’ex suocera, Annamaria Bernardini de Pace. Oggi Raoul Bova racconta com’è il rapporto con la sua ex moglie e con l’ex suocera, avvocato divorzista. Un legame perfetto con Chiara, sembra che non abbiano avuto grandi problemi tra loro e che siano riusciti a superare tutto e oggi lui confida che tra loro non c’è mai stata una guerra. Di recente i due ex hanno pubblicato delle foto insieme, felici, sorridenti, con il figlio più grande. Stesso clima sereno anche per il compleanno del secondo figlio.

RAOUL BOVA E LA SERENITA’ TROVATA CON CHIARA GIORDANO E I FIGLI

“Noi quattro stiamo benissimo, non c’è mai stata una guerra con Chiara, che stimo come donna e come madre. L’ho sempre detto. Non è stato giusto demonizzare Rocio e me, all’inizio della nostra storia, ma le cose poi si sono sistemate tutte”. Invece su alcune affermazioni dell’ex suocera riferite alla non stima che ha nei suoi confronti, tranne che come padre, Bova ha risposto: “È una cosa bella da dire? Non credo. Comunque le cose vanno come devono andare. Se oggi i miei figli mi stimano e abbiamo un bel rapporto è perché ho rispettato una coerenza, quello che ho promesso l’ho mantenuto. Se oggi posso imporre loro qualcosa è perché, dal momento zero, ho detto che sarebbero stati i figli alla pari delle altre due, o del terzo, del quarto, del sesto… Non diventeranno mai figli di serie B”.

E’ felice di essere padre sia di maschi che di femmine, è un modo diverso di essere genitore: “Con i maschi c’entravano molto le mie proiezioni, il rapporto con mio padre. Con le femmine l’affetto, le dolcezze… Mi sento completo”.