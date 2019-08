Nicoletta Larini ha fatto seguire Stefano Bettarini da un detective, la sua gelosia è aumentata (Foto)

Stefano Bettarini sperava che dopo la partecipazione a Temptation Island la sua fidanzata si sarebbe calmata, sarebbe diventata meno gelosa, e invece ha assunto un detective per farlo seguire (foto). L’ex calciatore lo ha rivelato alla rivista Chi spiegando anche che Nicoletta Larini è rimasta a mani vuote perché non c’era niente da scoprire, nessuna amante, Bettarini rivela così che la sua fidanzata è sempre più gelosa, non si placata la sua paura di perderlo, anzi è peggiorata. Poco importa però perché a lui sta bene così, confida che in questo modo il rapporto non è noioso. Lui 47 anni, lei 25 anni, magari ad essere geloso e avere timore dovrebbe essere Stefano. “Lei non è guarita” usa proprio queste parole l’ex marito di Simona Ventura nel parlare della paura di Nicoletta di essere tradita.

NICOLETTA LARINI SEMPRE PIU’ GELOSA DI STEFANO BETTARINI

“Pensavo che con Temptation Islandla gelosia di Nicoletta si sarebbe placata, invece mi sbagliavo. Tempo fa ho scoperto che aveva ingaggiato un detective per seguirmi. Ma il miglior detective sono io, infatti è rimasta a mani vuote” ha raccontato Bettarini al settimanale diretto da Alfonso Signorini. E’ felice però di come sia la sua compagna anche se ammette che non è guarita, che la sua gelosa è aumentata.





“In fondo, però, va bene così, almeno non ci si annoia, anche se c’è poco da indagare. Stiamo insieme 24 ore su 24, ma Nicoletta ha comunque provato a farmi seguire da un detective quando andavo in palestra o in giro per i miei appuntamenti di lavoro e per gli investimenti imprenditoriali che ho fatto nel tempo”. Niente nozze però per la coppia e nemmeno figli, l’ex calciatore adora Niccolò e Giacomo avuti da Simona Ventura e anche per il matrimonio ha già dato.