Bianca Guaccero e Nicola Ventola sono tornati insieme? La rivelazione da Chi

Bianca Guaccero trova di nuovo il sorriso con un suo vecchio amore? Sembrerebbe proprio di si, almeno a giudicare dallo scoop che viene lanciato questa settimana dalla rivista Chi, che tra le chicche di gossip, parla proprio di questa coppia. Bianca e Nicola Ventola sono due ex illustri: si sono conosciuti quando erano ancora molto giovani e poi però si sono lasciati e le loro strade si sono separate. La conduttrice di Detto Fatto ha incontrato il grande amore della sua vita, il regista Dario Acocella dal quale ha avuto la sua adorata Alice mentre Ventola ha incontrato nel suo percorso da calciatore, altre donne. In particolare la sua storia più importante sembra esser stata quella con la modella Kartika Luyet .

I due però in tutto questo tempo non si sono persi di vista, probabilmente perchè tra di loro le cose erano finite in modo sereno, senza strascichi. Nell’ultimo periodo qualcuno ha notato un certo avvicinamento sui social, con commenti e mi piace particolari tra i due ex. E poi sono arrivate le ferie estive e pare che Nicola Ventola e Bianca Guaccero abbiano passato del tempo insieme. I due non hanno mostrato nulla nei loro profili social ma, come si può anche vedere sbirciando su instagram, Nicola e Bianca in diverse occasioni erano insieme. Come ad esempio a Ferragosto, quando entrambi sono stati taggati a una cena.

BIANCA GUACCERO E NICOLA VENTOLA SONO TORNATI INSIEME? LO SCOOP SU CHI

E a chi chiede sotto queste foto in particolare, agli amici che conoscono entrambi, quello che succede tra Bianca e Nicola, non arrivano risposte nè in negativo nè in positivo forse perchè entrambi vogliono prima capire cosa sta succedendo. O magari perchè sono semplicemente amici…

Non ci resta che aspettare una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati…