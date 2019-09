Sara di Vaira e Lasse Matberg insieme a Storie Italiane: è amore?

Sono stati protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le stelle e oggi hanno accesso con la loro simpatia la puntata di Storie Italiane. Il 18 settembre 2019 protagonisti del programma di Eleonora Daniele, Lasse Matberg e Sara di Vaira, hanno parlato del loro bellissimo rapporto. Amore oppure amicizia? La conduttrice ha cercato di capire quello che è a oggi il loro rapporto ma entrambi hanno confermato che nel corso di questa esperienza, che va oltre la tv, è nata solo una bella amicizia. “Sono qui per amore dell’Italia” ha detto Lasse stuzzicato da Eleonora Daniele. Il gigante buono di cui tutti si sono innamorati nell’ultima edizione di Ballando con le stelle è arrivato in Italia poche ore fa per festeggiare il compleanno di Sara di Vaira. La maestra di Ballando ci tiene però a precisare che tra loro non c’è amore ma solo una bellissima amicizia come ha sempre detto sin dalla prima puntata del programma di Rai 1. Un rapporto speciale nato con una persona speciale come Lasse. Un uomo puro, un uomo con il quale ha tanto in comune ma che non può essere il suo compagno.

“ Noi come coppia? Tutto quello che avevamo da dire lo abbiamo detto, siamo stati trasparenti fin dalla prima puntata e siamo stati un grande team. Lasse è una persona che ti entra nel cuore ma non per questo si parla di amore. Siamo due persone che si vogliono bene perché siamo complementari e abbiamo gli stessi obiettivi” ha detto la bella toscana.

SARA DI VARIA E LASSE A STORIE ITALIANE: TRA LORO SOLO UNA BELLA AMICIZIA

Sara, che si è anche molto commossa rivedendo alcuni servizi dedicati a lei, alla sua famiglia e anche alla sua vita privata, ha spiegato che Lasse ha anche un bellissimo rapporto con sua figlia. Ma ribadisce che si tratta di un amico, una persona speciale che continuerà a far parte della sua vita.

La maestra di Ballando con le stelle ha anche deciso di scrivere una lettera a Lasse.