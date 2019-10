Asia Argento e Andrea Preti paparazzati insieme: quel bacio parla d’amore? (Foto)

Qualche settimana fa si è parlato di una probabile storia d’amore tra Asia Argento e Andrea Preti, relazione subito smentita dall’ex di Claudia Gerini, ma la rivista Chi torna alla carica con le foto più tenere (foto). Tenero amore o tenera amicizia? Se Preti ha assicurato che non c’è passione con l’attrice e regista romana ci sono gli scatti dei paparazzi. I fotografi li hanno pizzicati a Roma, i due si salutano in modo affettuoso, un abbraccio, un bacio e c’è chi intravede un sentimento ben più intenso. Se volessero nascondere il loro amore di certo le strade di Roma non sarebbero le più adatte per un saluto. Gli scatti potrebbero tradire la coppia ma di concreto non c’è niente, sembrano davvero due ottimi amici. C’è però anche altro che ci sorprende anche di più di una loro presunta ma negata relazione. Che Asia Argento fosse diventata bionda lo sapevamo già ma è tutto il suo look che mostra un’altra donna, così diversa dalla sua eterna voglia di essere trasgressiva.

IL NUOVO LOOK DI ASIA ARGENTO SORPREDENE TUTTI

Un look inedito per la figlia di Dario Argento che non è impegnata sul un set mentre saluta Andrea Preti. Il nuovo taglio di capelli, quel biondo che ha voluto per la prima volta ma soprattutto il look bon-ton. Andrea Preti è invece un perfetto sportivo con felpa e berretto di lana, ma forse entrambi sono appena usciti dalla palestra, si nota un borsone.





I soliti bene informati sanno invece che i due hanno parlato di affari, sembra che stiano progettando l’apertura di un locale; quello magari era il sopralluogo alla location. Li accomuna di certo la fine di una storia d’amore, entrambi forse hanno ancora il cuore spezzato e di certo il feeling è evidente ma non si parla d’amore, forse.