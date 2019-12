Carolina Crescentini è incinta, il pancino sembra confermare (Foto)

Sul red carpet Carolina Crescentini sembra incinta ma al momento non c’è nessuna conferma ma nemmeno smentita sul suo dolce stato (foto). Carolina con il marito Francesco Motta ha in un attimo rubato la scena a tutti, bella e grintosa, forse solo un po’ stanca, è arrivata alla serata conclusiva del Torino Film Festival. Pantaloni neri, tacco alto e una blusa color argento che sembrava nascondere e al tempo stesso evidenziare un pancino un bel po’ sospetto. Colpa del tessuto poco morbido o sotto la blusa c’è già il ventre arrotondato che annuncia una dolce attesa? Semplice per il gossip immaginare che Carolina Crescentini sia incinta, la coppia si è sposata da poco tempo ed è il solito dolce pettegolezzo che arriva dopo un po’ dal sì.

PRIMO FIGLIO IN ARRIVO PER CAROLINA CRESCENTINI E FRANCESCO MOTTA?

Si sono sposatoisolo lo scorso settembre e non stanno insieme nemmeno da moltissimo tempo, solo due anni di fidanzamento. Intanto, non perdono occasione per stare insieme, per apparire uno accanto all’altra anche nelle occasioni mondane. Sono felici e affiatati, innamorati come il primo giorno. Sul red carpet a Torino hanno postato sorridenti per i fotografi presenti. A nessuno è sfuggito che sotto la balza del top argento forse c’è il più bello dei segreti.

LE FOTO DI CAROLINA CRESCENTINI E FRANCESCO MOTTA SUL RED CARPET A TORINO

LE FOTO DEL MATROMONIO DI CAROLINA CRESCENTINI E FRANCESCO MOTTA





Curve morbide per l’attrice ma solo sul ventre, per il resto non sembra davvero avere preso un po’ di peso. Carolina Crescentini come sempre è molto riservata, se davvero è incinta dovremo attendere un bel po’ prima di leggere o ascoltare un suo annuncio. Certo l’outfit un po’ particolare continua da è chiacchierare, non ha scelto un look bellissimo ma di certo perfetto per nascondere il pancino.