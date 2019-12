Fabiola Sciabbarrasi l’ex moglie di Pino Daniele pizzicata con l’ex gieffino Luca Di Tolla (Foto)

Prima della morte di Pino Daniele era già finito l’amore con Fabiola Sciabbarrasi, è lei la donna che è rimasta accanto al cantautore per più di 20 anni, oggi la rivista Chi pubblica le foto di quello che sembra un nuovo amore (foto). Anche lui è un volto noto, è Luca Di Tolla, ex gieffino, concorrente della dodicesima edizione. Niente di confermato dai protagonisti ma le foto sembrano non lasciare dubbi; sono stati pizzicati a Napoli in atteggiamenti intimi, sembra ci sia un bacio. Fabiola sorride e Luca è completamente preso da lei. Gli sguardi sono languidi, il bacio è tenero e l’intesa è di quelle che lasciano presagire una bella storia d’amore. Certo la coppia sorprende molto e a questo punto scatta la curiosità sul come e quando si siano incontrati la prima volta e quando si sono innamorati. Non era più la moglie di Pino Daniele ma la Sciarrabbasi ha sofferto molto per la sua morte improvvisa. Ha appena scritto un libro “Resta l’amore intorno – La mia vita con Pino” più di 20 anni insieme non si potranno mai cancellare anche se dopo la loro rottura nel 2014 l’artista napoletano si legò ad Amanda Bonini.

L’EX MOGLIE DI PINOLO DANIELE E L’EX GIEFFINO LUCA DI TOLLA BECCATI INSIEME A NAPOLI

Nel libro Fabiola parla anche degli anni che il suo ex marito ha vissuto con un’altra donna, con la Bonini, li racconta come “anni avvelenati, surreali e schizofrenici”. Confida che non riconosceva in Pino l’uomo che amava. Oggi è passato del tempo, ha 48 anni e forse una nuova storia d’amore per essere felice. Luca Di Tolla ha 43 anni, da tempo non lo vediamo più in tv, finita la scia del Grande Fratello adesso si occupa di altro, è un noto nutrizionista.

LE FOTO DI FABIOLA SCIABBARRASI E LUCA DI TOLLA SU CHI IN EDICOLA DOMANI

Fabiola ricorda oggi Pino con malinconia, era il padre dei suoi figli, si sono separati ufficialmente nel 2015 e un anno fa ha confidato che non c’è un giorno che non pensi a lui. Oggi forse potrebbe amare Luca come ha amato Pino, perdutamente.