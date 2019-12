Alberto Urso e Valentina Vernia si sono lasciati? Parte il gossip e spunta il nome di una ballerina di Amici

Sembrava che la storia tra Alberto Urso e Valentina Vernia proseguisse a gonfie vele. Si sono conosciuti grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e quest’estate gli scatti romantici insieme avevano colpito tutti i fan del talent show. Alberto Urso è anche stato ospite pochi giorni fa allo Zecchino d’oro. Qui il cantante aveva risposto positivamente all’affermazione della conduttrice Antonella Clerici che aveva letto che Alberto si era fidanzato. A pochi giorni di distanza è però partito il gossip sul web. Alberto Urso e Valentina si sono lasciati? Da qualche tempo Alberto Urso e Valentina Vernia non pubblicano più dediche e foto insieme, così come ricorda Il Vicolo delle News su cui spunta anche il nome di una terza e famosissima presunta incomoda.

Alberto Urso lontano da Valentina Vernia: si sono lasciati davvero oppure no?

Fino a qualche tempo fa Alberto Urso e la ballerina Valentina Vernia si incontravano spesso nonostante i numerosi impegni di lavoro di entrambi i due ragazzi lanciati da Amici di Maria De Filippi. A fine novembre Valentina aveva pubblicato su Instagram una tenerissima foto insieme al suo Alberto in cui aveva scritto: “Orgogliosa di Noi”. Ma adesso? Che i loro ultimi impegni lavorativi stiano allontanando la coppia? I fan del talent show speravano che Alberto facesse una dedica sui social network a Valentina nel giorno del suo compleanno eppure non è accaduto. Forse il cantante e la ballerina vogliono tutelare il loro sentimento? O forse tra di loro è cambiato qualcosa? Alberto Urso ha affermato di essere fidanzato eppure tra il cantante e Valentina Vernia potrebbe esserci una terza incomoda. Vediamo insieme di chi si tratterebbe e l’ipotesi lanciata da Il Vicolo delle News.

Elena D’Amario tra Alberto Urso e Valentina Vernia? Tra il cantante e la ballerina c’è solo una bella amicizia?

Come riportato da Il Vicolo delle News, Alberto Urso passa spesso e volentieri delle serate in compagnia dei volti di Amici. Dal collega Stash, al professore di ballo Timor, fino ai danzatori professionisti. E proprio a proposito dei professionisti del talent show di Maria De Filippi… Tra di loro c’è anche la fantastica Elena D’Amario. Con la ballerina pare che Alberto Urso abbia costruito un legame di amicizia molto forte. Insieme ad Elena e agli altri volti di Amici, il cantante sarebbe uscito ben tre volte in pochi giorni. In realtà non ci sono foto o gesti che farebbero pensare che tra Urso e la D’Amario ci sia qualcosa oltre che una splendida amicizia. Sul web però il gossip è partito. Che la causa di un presunto distacco tra Alberto Urso e Valentina Vernia possa essere proprio dovuto questo? Potrebbe trattarsi con facilità di un semplice gossip e magari i protagonisti di questa storia potrebbero presto prendere parola sulla situazione. Voi che cosa ne pensate intanto?