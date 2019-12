Walter Nudo saluta il 2019 presentando la sua Roberta sui social

E’ stato un anno parecchio complicato quello vissuto da Walter Nudo. L’attore però non ha mai lasciato che le cose brutte prendessero il sopravvento su quelle belle, nonostante il malore che lo ha colpito nel mese si aprile. Il 2019 è stato anche un anno molto positivo per l’ex vincitore del Grande Fratello. Nudo infatti ha incontrato di nuovo l’amore. Proprio nella casa del Gf VIP l’anno scorso, aveva parlato del suo lungo periodo di castità, aveva anche parlato della sua bella storia d’amore con una donna speciale con la quale però non poteva condividere una relazione. Dopo la parentesi nella casa del Grande Fratello VIP, Walter a quanto pare ha trovato l’amore. Le prime foto erano state pubblicate sulla rivista Chi, Walter era stato immortalato mentre correva e si allenava dopo il malore con Roberta, questo il nome della sua fidanzata. Pubblicamente però l’attore non ne aveva mai parlato. Il giorno di Natale ha in qualche modo ufficializzato questa relazione, mostrando una foto in compagnia della sua compagna e augurando a tutti di passare delle feste serene.

WALTER NUDO PRESENTA ROBERTA: ECCO LA PRIMA FOTO DI COPPIA SUI SOCIAL

Le prime foto di Walter in compagnia di Roberta, erano state pubblicate dalla rivista Chi nel mese di settembre. Immaginiamo quindi che la relazione vada avanti ormai da mesi e oggi l’attore e la sua compagna sono felici e innamorati !

Di Roberta si sa davvero pochissimo, difficile reperire informazioni sul suo conto ma pare essere certo il fatto che no appartenga al mondo della tv. La rivista Chi, parlando della fidanzata di Walter Nudo aveva solo raccontato che la bella e atletica ragazza fosse di Milano. Si saranno conosciuti durante una corsetta al parco? Probabilmente sarà Walter Nudo, quando si sentirà pronto, a raccontare pubblicamente come è nato questo amore. Per il momento possiamo fare loro solo i nostri migliori auguri!

