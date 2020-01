Cristina Marino col pancione in bikini e look unici a Miami, gioia immensa con Luca Argentero (Foto)

Un vero spettacolo Cristina Marino con il pancione che da Miami posta le foto della sua dolce vacanza con Luca Argentero (foto). In bikini rosa sdraiata sulla spiaggia la splendida 28enne sta festeggiando come meglio non potrebbe il nuovo anno. La coppia è in Florida e i loro follower continua ad apprezzare molto gli scatti che arrivano su Instagram. Il pancione è piuttosto evidente ma Cristina Marino continua a essere in gran forma e a indossare outfit sempre unici. A scattare le foto alla sua compagna è l’attore piemontese, lui più di tutti pazzo di gioia per la dolce attesa, tra pochi mesi arriverà il loro primo figlio, primogenito per entrambi. Reggiseno, minigonna ridottissima, camicia bianca di Luca, stivali e grandi risate, il pancione la rende ancora più bella.

CRISTINA MARINO E LUCA ARGENTERO IN FLORIDA PAZZI DI GIOIA

“Ti lascio andare con gratitudine… ho vissuto i momenti più emozionanti e importanti della mia vita, mi è battuto il cuore più forte che mai… ho pianto di gioia come non pensavo si potesse fare… ho ringraziato la vita tutti i giorni con il cuore gonfio d’amore. E adesso sono pronta a raccogliere la bellezza di quanto è stato seminato…” il post di addio di Cristina al vecchio anno che le ha dato tanto.





41 anni Luca, 28 anni Cristina, una storia d’amore all’inizio non semplice da gestire anche per colpa del gossip perché l’attore per tanti anni è stato sposato e innamoratissimo di Miriam Catania. Ci hanno creduto, si sono amati tanto e adesso attendono il loro bebè: “L’anno per me è iniziato nel migliore dei modi sotto al sole. Volevo augurarvi buon inizio anno, che sia pieno di cose belle e tanto amore. Iniziate l’anno con un unico proposito fondamentale che è amatevi, vogliatevi bene e prendetevi cura di voi”.