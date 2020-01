Serena Enardu dichiara tutto il suo amore a Pago, si è innamorata di nuovo (Foto)

E’ ancora una volta sui social che Serena Enardu ha scelto di parlare della sua storia con Pago e questa volta di dire a tutti che si è di nuovo innamorata del suo ex compagno (foto). L’ex tronista spiega come è giunta alla conclusione che merita un’altra possibilità con Pacifico, ammette gli errori, sa che anche lui ha capito i suoi e che adesso è il momento giusto per tornare insieme. Purtroppo il desiderio di Serena non può esaudirsi in tempi brevi perché il cantante è chiuso nella casa del grande Fratello Vip o forse lei spera che in qualche modo possano arrivargli i suoi messaggi, questa sua nuova dichiarazione d’amore. Pensa che le persone che cambiano sono le persone libere, evolute e intelligenti, spera di cambiare ancora in futuro e di migliorarsi ancora. Ha voglia di mettersi ancora in discussione e in gioco: “Io e Pacifico secondo me siamo cambiati già moltissimo e non penso che si potrebbe tornare a quello che c’era prima perché subito dopo Temptation abbiamo sia io che lui ammesso i nostri errori”. Allora era troppo presto per capire e lei era convinta che ormai fosse tardi. Non voleva tornare indietro, credeva che le persone non potessero cambiare e invece oggi è sicura che è tutto cambiato, sia lei che Pago.

SERENA ENARDU HA CAPITO CHE PAGO E’ UNA PERSONA STUPENDA

Dopo 7 anni d’amore ammette che è una persona stupenda il suo ex compagno ma spiega che prima c’erano cose e parole che Pago non esternava. E’ dopo Temptation che lui ha imparato a farlo, per questo dice che non vuole tornare indietro ma è come se si fosse di nuovo innamorata di lui o meglio di una persona nuova.





Non è facile da capire, anche per lei dice che è stato difficile da accettare perché voleva che la loro storia finisse. “Sicuramente non sarà come prima ma potrà essere molto meglio… Il perdono ci sta su certe cose, nessuno dei due è stato sleale e sicuramente io sono stata molto brutale ma non sleale, non l’ho mai tradito, non ho mai tradito la sua persona, sono stata crudele ma ho fatto tutto perché sapevo che lui mi vedeva, non l’avrei mai fatto di nascosto. Ognuno è libero di pensare quello che vuole ma non stavo bene in quel rapporto e volevo chiudere. Merito oggi un’altra possibilità. Io infelice di certo non sarò mai con una persona nella vita e non voglio che lo sia nemmeno lui ma se uno è infelice rende anche l’altro infelice”. Ha capito che invece di chiudersi e arrabbiarsi devono risolvere i problemi parlando.