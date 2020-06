Romina Power dispiaciuta lascia la Puglia ma Al Bano lo è più di lei (Foto)

Passano gli anni ma il gossip che riguarda Al Bano Carrisi e Romina Power prosegue, con o senza Loredana Lecciso (foto). Un po’ perché l’ex coppia d’oro è rimasta nel cuore di tutti e un po’ perché ci sono leggerezze o cose non dette chiaramente, così si arriva a Romina Power che starebbe per lasciare la Puglia, Cellino San Marco, forse dispiaciuta. Più dispiaciuto di lei forse è Al Bano, che questa volta sembra chiarire tutto spiegando un po’ di cose. Dicono che la Power sia furiosa a causa di Loredana Lecciso, che sia stata esclusa dalla festa di compleanno dell’ex marito, che sia rimasta male per la lettera che lui non ha voluto ascoltare a Domenica In. E’ la rivista DiPiù a tornare sull’argomento, a parlare di ultimo colpo di scena, della protesta della splendida americana che vuole andare via da Cellino perché amareggiata. Carrisi è già intervenuto, alla rivista Oggi ha già spiegato il suo punto di vista, ma chi ha ragione questa volta?

ROMINA POWER DICONO SIA ARRABBIATA

Davvero Romina Power è arrabbiata con Al Bano e Loredana Lecciso, davvero non è stata invitata al pranzo di compleanno del cantante? Dicono che la Lecciso non l’abbia voluta ma poi è arrivata quella lettera, un regalo per il suo ex, una lettera inviata a Domenica In per lui. Al Bano si chiede perché non l’abbia inviata direttamente a lui in privato.

“Lei pensa che la misura sia colma e vuole allontanarsi” scrive DiPiù ma Carrisi al settimanale Oggi ha spiegato bene tutto: “Con tutto l’onore che può rappresentare per me ricevere una poesia da Romina, devo anche dire che probabilmente ha commesso una leggerezza. Doveva mandarla a me, non provare a farla leggere in televisione. È una cosa privata… Chiariamo una volta per tutte, io sono stato sposato per 30 anni con Romina, e poi è finita come sappiamo. In seguito io mi sono rifatto una vita e ne avevo anche diritto. Quando mi esibisco con Romina sul palco, mi trovo molto bene con lei. Poi, per il resto, nel privato, adesso e da un bel po’ di tempo, la mia vita è un’altra”. Si arrendano i fan dell’ex coppia d’oro.