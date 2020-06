Cecilia Rodriguez è incinta, la conferma involontaria di Francesco Moser (Foto)

Chissà se Cecilia Rodriguez si arrabbierà con suo suocero: Cecilia è incinta e Francesco Moser si è lasciato sfuggire la conferma (foto). La quarantena ha unito alcune coppie, diviso altre e allargato anche le famiglie e Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tra questi ultimi. Sembra che ormai non ci siano più dubbi anche se vorremmo fosse la sorellina di Belen a dare conferma che è incinta. Una dolce attesa che in molti avevano già immaginato perché la dolce ex gieffina vip è tornata da Trento con un po’ di chili in più. Inoltre, nonostante il suo desiderio di perdere un po’ di peso non è sembrata per niente preoccupata e per lei che è una modella vuol dire solo che aspetta un figlio. Cecilia e Ignazio si sono conosciuti due anni e mezzo fa nella casa del Grande Fratello, lei era fidanzata con Francesco Monte ma è evidente che per il bel Moser era vero amore.

AL SUOCERO DI CECILIA RODRIGUEZ SCAPPA UNA PAROLA DI TROPPO

E’ la rivista DiPiù a riferire che la bella argentina è incinta e che la conferma dei pettegolezzi l’ha data il suocero. “E dai, questo sarà il quarto che arriva…” ha dichiarato al settimanale per poi raccomandarsi di scrivere che lui non ha avuto nessuna conferma dal figlio. Cosa c’è di vero in tutto questo? Cecilia Rodriguez è incinta davvero?

Nessuna smentita e questo confermerebbe ulteriormente il gossip ma prima di fare gli auguri alla coppia come sempre attendiamo che siano i diretti interessati a dare il dolce annuncio. Quindi, al momento niente matrimonio, prima un figlio e poi le nozze ma intanto tutto l’amore possibile perché a Ignazio e Cecilia il lockdown ha fatto davvero bene. Sono riusciti a vivere in modo più semplice rallentando le giornate e il ritmo e apprezzando di più il loro amore.