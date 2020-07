Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani, incidente al compleanno della figlia per una brutta caduta (Foto)

Il compleanno della figlia di Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani procedeva con tutta l’allegria possibile, poi l’incidente, la caduta dallo skateboard e il braccio rotto (foto). La piccola festeggiata era felicissima del regalo ricevuto, proprio lo skateboard. In posa per le foto con la torta non ha lasciato un attimo il suo nuovo compagno di giochi e appena ha avuto modo di provarlo ecco l’imprevisto. Festa di compleanno rovinata per i Viviani, per la piccola Eva. Il party per i suoi 8 anni era perfetto, una festa meravigliosa, come ha commentato la sua bellissima mamma, poi il commento del papà, la Iena Matteo Viviano. Eva è la primogenita della coppia che ha un altro bambino. Era tutto perfetto, con amici e parenti, poi dopo i regali e la torta la caduta della festeggiata.

LA FIGLIA DI LUDMILLA E MATTEO VIVIANI IN OSPEDALE PER UN BRACCIO ROTTO

“Storia di un compleanno a ritroso: quando si regala uno skateboard ad una bambina di 8 anni è molto utile abbinare anche un set di protezioni. Recenti studi scientifici inoltre, evidenzierebbero quanto sia ancor più utile metterle” ha scritto il papà Iena dispiaciuto per la sua bambina. E’ Ludmilla a spiegare che il papà aveva comprato anche le protezioni: “Purtroppo la meravigliosa giornata dell’ottavo compleanno è finita male… ma ora ci lavoriamo per affrontarla con filosofia come si dice… a pensare che papà ha preso le protezioni per il nuovo regalo… ma nel momento di euforia tra gli amici non le aveva… piccola Eva Sprint supererà anche questo”.

Situazioni normalissime quando ci sono dei bambini che giocano, saltano, corrono e sono felici.

La festa purtroppo è finita male ma presto passerà tutto e magari si farà un’altra festa, questa volta senza regali, quelli già li ha ricevuti ed Eva deva ancora imparare ad andare sullo skateboard.