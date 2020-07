Romina Power pensa all’amore con Al Bano e fa una confessione (Foto)

Chissà quante cose ci potrebbero raccontare Al Bano e Romina Power se fossero ancora una coppia o se anche da separati avessero più possibilità e voglia di dire (foto). Una confessione a voce alta, anzi due, Romina Power l’ha fatta in occasione delle nozze d’oro. Il 26 luglio di 50 anni fa, era il 1970, si unirono in matrimonio, ieri in tanti l’hanno ricordato e indirettamente l’ha fatto anche lei con una intervista concessa al Corriere della Sera. Una lunga chiacchierata in cui la Power ha parlato della sua carriera e ovviamente del legame con Al Bano. Tanti li vorrebbero ancora insieme ma è ormai chiaro che è un matrimonio finito per sempre. Accanto al cantante oggi c’è Loredana Lecciso, la mamma dei suoi due figli più piccoli.

ROMINA POWER RIVELA UNA CURIOSITA’ E PARLA DELL’AMORE VISSUTO CON AL BANO

Nessuna festa per le nozze d’oro di Al Bano e Romina Power, non sono più una coppia ma lei ha confidato: “Probabilmente se non ci fossimo innamorati, non avremmo scritto brani e cantato insieme. Non avevamo programmato nulla”.

Tutto è andato avanti senza previsioni, senza progetti se non l’amore che li legava e i figli che sono arrivati. Il successo non era previsto ma è stato il loro amore a fare scrivere tante canzoni che tutti conoscono. Poi sappiamo tutti come è finita, non c’è stato solo l’amore ma purtroppo anche tanto dolore e sofferenza.

C’è poi una curiosità, è una cosa che ha sempre infastidito la Power: “Mi ha sempre dato fastidio che la gente rimuovesse il mio cognome. Quando un conduttore annunciava Al Bano e Romina, io aggiungevo sempre Power”. Tutti intanto continuano a mettere i loro due nomi insieme, difficile separarli, anche perché continuano a cantare insieme. “Ci hanno visti crescere. Hanno fatto un po’ l’abitudine a vederci insieme. O forse perché abbiamo inciso centinaia di canzoni e la musica è eterna: quando avremo lasciato i nostri corpi, le canzoni rimarranno“.