Non avrà altri figli Eleonora Daniele che spiega il perché della scelta (Foto)

E’ felice come mai prima Eleonora Daniele che da tempo desiderava diventare mamma e adesso che ha sua figlia Carlotta tra le braccia tutto le sembra un meraviglioso sogno (foto). La sua bimba cresce a vista d’occhio, la paragona a lei da piccola e racconta che sua figlia ha sempre appetito, è simpatica, fa delle espressioni molto buffe. Eleonora Daniele si sta già organizzando per tornare al lavoro nello studio di Storie Italiane ma a Tv Sorrisi e Canzoni confida che non pensa di avere altri figli. La Daniele ha 43 anni ma non parla di un problema legato all’età o altro, è semplicemente obiettiva. Forse se avesse una vita diversa potrebbe anche pensare di avere altri figli ma non vuole essere egoista, sa che non potrebbe dedicare ad altri bebè il tempo di cui hanno bisogno.

ELEONORA DANIELE: “ I FIGLI VANNO CRESCIUTI DAI GENITORI”

Sa che con l’inizio di Storie Italiane avrà bisogno di un aiuto per sua figlia. Ha intenzione di allattarla almeno fino a dicembre ma è già abituata a tirarsi il latte, non avranno quindi problemi per questo né lei né sua figlia. Se però avesse un altro figlio sa già che sarebbe tutto complicato e non è d’accordo nel delegare alle tate ciò che spetta alle mamme e ai papà.

“In questo momento ad altri figli non penso proprio. Anche se devo ammettere che una bambina come Carlotta fa venire voglia di farne altri venti. Però non bisogna essere egoisti: bisogna fare i conti con la realtà e con il tempo che si ha, perché i figli vanno cresciuti dai genitori e non dalle tate” forse è solo troppo presto o forse Eleonora Daniele ha le idee ben chiare.

Per il momento è davvero troppo presto, Carlotta è venuta al mondo poco più di due mesi fa.