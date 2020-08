Relax al mare per Giuseppe Conte con la sua Olivia: le foto su Diva e Donna

Anche per il Premier Giuseppe Conte, l’estate è al mare. Poche ore di relax, visto che per il presidente del Consiglio, non ci sarà molto tempo da dedicare alle vacanze estive. Ed è il secondo anno consecutivo che il Premier vive un agosto di fuoco. Lo scorso anno per via dei suoi avversari politici, con la crisi di Governo da superare. Ma questa estate è ancora più infuocata, a causa di tutto quello che sta succedendo nel mondo in seguito alla pandemia portata dal coronavirus.

Il Premier è sempre in prima linea e ormai in questi mesi, la sua popolarità è esplosa. Non tutte le donne potrebbero andare a votarlo, qualora si candidasse come leader di un partito, ma una cosa è certa: in molte uscirebbero a cena con lui. Durante il lockdown sono nate sui social, decine di pagine dedicate alle fans di Giuseppe Conte a dimostrazione di quanto il fascino del nostro Premier, arrivi davvero in tutta Italia, da Nord a Sud, senza differenze.

Il cuore di Conte però batte già per una donna. Ed è proprio insieme alla sua Olivia che il Presidente del Consiglio si gode qualche ora al mare dove è stato paparazzato. Le foto questa settimana sono in edicola sulla rivista Diva e Donna, che ci mostra qualche scatto della coppia in riva al mare.

DA DIVA E DONNA LE FOTO DI GIUSEPPE CONTE AL MARE CON LA SUA OLIVIA

A differenza di Conte, che è “diversamente abbronzato”, Olivia ha un colorito più scuro, a dimostrazione che forse qualche ora al mare in più se l’è concessa mentre per il Premier, solo una toccata e fuga. Le foto sono state scattate sul Circeo, a pochi chilometri da Roma quindi.

Di Olivia, sappiamo ben poco, ha una vita molto riservata, è figlia di Cesare Paladino, imprenditore nel campo alberghiero (suo è l’Hotel Plaza, a Roma) e dell’attrice svedese Ewa Aulin e che ha una figlia di 12 anni, Eva ( che vedete in una delle foto in gallery, uscita lo scorso anno sulla rivista Chi). Anche Giuseppe Conte ha un figlio di 12 anni, Niccolò, avuto con la ex compagna Valentina Fico.