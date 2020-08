Giulio Berruti e Maria Elena Boschi che look e che passione per far sognare tutti (Foto)

Niente può più fermare Giulio Berruti e Maria Elena Boschi che paparazzati dalla rivista Diva e Donna mostrano tutto il loro amore, la passione ma anche dei look da applauso. Sono tra le coppie più belle dell’estate 2020 ma il loro legame era già noto da tempo anche se è solo di recente che l’attore è uscito allo scoperto confermando tutto. Non solo Berruti e la Boschi passeggiano ormai come due piccioncini mano nella mano ma sono andati oltre ben consapevoli che ovunque può esserci un paparazzo. Abbracci, baci, sguardi infuocati, tenerezze, mille attenzioni e due sorrisi che dicono tutto. La bella politica già da un po’ ha cambiato look, il nuovo taglio di capelli le dona molto. La frangetta non è la scelta migliore in piena estate ma a Maria Elena Boschi piace e dobbiamo dire che la rende più sbarazzina.

GIULIO BERRUTI E MARIA ELENA BOSCHI TRA MARE E CENETTE INTIME

Per un bel po’ la coppia ha negato l’evidenza facendo sempre attenzione a evitare baci e abbracci di troppo ma sono liberi di amarsi e adesso che evidentemente sono sicuri del loro legame lo mostrano a tutti. Sono innamorati e si vede, sono bellissimi e si vede.

Solo al mare la Boschi rinuncia ai tacchi, ma di sera deve raggiungere l’altezza del suo fidanzato che come sempre non sbaglia un outfit. Deliziosa anche lei in minigonna e top di seta, sandali ai piedi e la frangetta che è ormai il suo segno di riconoscimento. In tanti adesso sognano con loro, sembra questa una nuova e moderna favola d’amore.

Ma come in tutte le favole non mancano i lati negativi e in questo caso c’è il dispiacere della sua ex, Francesca Kirchmair, che di recente ha spiegato che Berruti e Boschi si sono conosciuti quando loro ancora stavano insieme.