E’ Marta Fascina la nuova fidanzata di Silvio Berlusconi: su Chi foto mano nella mano

Sulla rivista Chi ecco le prime foto di Silvio Berlusconi con la sua nuova fidanzata mano nella mano in Sardegna

Nuova vita per Silvio Berlusconi che dopo aver passato il lockdown blindato nella sua villa a Nizza, si va vedere da qualche settimana anche in Italia. Finita la sua storia con Francesca Pascale, che pare sia terminata nel mese di marzo, il cavaliere adesso si accompagna con un’altra donna , la sua nuova fidanzata. E’ Marta Fascina e pare che i due stiano insieme da qualche mese. Per la prima volta sulla rivista Chi, le immagini che mostrano Berlusconi insieme alla Fascina, mano nella mano, a dimostrazione che la storia d’amore va a gonfie vele.

MARTA FASCINA E’ LA NUOVA FIDANZATA DI SILVIO BERLUSCONI

“Chi” pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 12 agosto, le immagini di Silvio Berlusconi, che sta trascorrendo una breve vacanza a Villa Certosa, in Sardegna. Con lui ci sono anche i figli ma c’è anche Marta Fascina, deputata di Forza Italia che da un po’ di tempo è al suo fianco. Nelle foto le vediamo insieme mano nella mano mentre passeggiano. Lei, biondissima e poco abbronzata, il cavaliere con il classico look maglioncino e camicia nonostante le temperature elevate di questo agosto afoso.

Secondo quanto si legge sulla rivista Chi, i due sarebbero usciti dalla villa per andare a visitare il nuovo yacht di Ennio Doris, uno dei più cari amici del Cavaliere, il Seven, un ketch di 60 metri. Insieme a loro il figlio di Silvio Berlusconi, Luigi, che presto si sposerà.

Per raggiungere il tender che li ha portati sul Seven, Silvio Berlusconi si è concesso per la prima volta un gesto di tenerezza in pubblico con Marta Fascina, percorrendo il molo con lei mano nella mano. E ovviamente i paparazzi non si potevano perdere questo momento, ed ecco infatti che le foto sono arrivate sulle riviste di cronaca rosa.

Mano che l’ex premier ha continuato a stringere, come testimonia il servizio pubblicato da “Chi”, anche a bordo del Seven dove è stato accompagnato da Ennio Doris con la moglie Lina e il primogenito Massimo, amministratore delegato di Banca Mediolanum.