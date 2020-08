Matteo Bocelli e Miss Italia, una coppia bellissima in spiaggia: beccati dai paparazzi (Foto)

E’ amore tra Matteo Bocelli e Miss Italia? Le foto della rivista Gente hanno pizzicato il figlio di Andrea Bocelli con la bellissima Carolina Stramare, ovvero Miss Italia in carica. Il settimanale li ha beccati in spiaggia a Forte dei Marmi e se davvero si riveleranno fidanzati il gossip sarebbe esplosivo. Matteo Bocelli non è certo sconosciuto, non è solo il figlio del grande tenore, anche lui è un artista e non sembra avere timore del confronto per il cognome che porta. Al momento Bocelli e Carolina Stramare si dichiarano solo amici ma insieme formano una coppia così bella che il gossip non vede l’ora di rubare uno scatto che dica ben altro. Le vacanze in spiaggia per Matteo e Carolina sono già terminate, adesso Miss Italia è in barca e tutti si chiedono se con lei ci sia anche il cantante.

MATTEO BOCELLI INNAMORATO DI CAROLINA STRAMARE?

Le foto del settimanale Gente potrebbero rivelare che tra i due magari ci sia ben più di un’amicizia, almeno una simpatia. Al momento però tutto tace e Miss Italia è salita in barca, è in mare aperto che prosegue la sua bella estate 2020. Di lui non c’è traccia ma i paparazzi non si arrendono.

Come la maggior parte delle reginette di bellezza anche Carolina Stramare prima di vincere il titolo di più bella d’Italia era fidanzata e poi tutto è terminato. In un anno le hanno attribuito più di un flirt ma niente è mai stato ufficializzato. Intanto, lei continua a posare bellissima e a meritare ogni giorno il titolo conquistato. Manca poco e dovrà cedere lo scettro ma intanto ha già conquistato tanti follower e fatto innamorare qualcuno. Chissà che quel qualcuno non sia proprio Matteo Bocelli, anche lui bellissimo. Non dimentichiamo che il 22enne ha alle spalle una carriera da modello e che ha posato anche con Jennifer Lopez. Sarebbero quindi una vera coppia da copertina.