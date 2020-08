Gigi D’Alessio: è nata la seconda nipotina figlia di Claudio e della ballerina Rai

Poco fa la dolce notizia della nascita della seconda nipotina di Gigi D’Alessio, la figlia di Claudio D’Alessio e Giusy Lo Conte, la ballerina di tanti programmi tv. Il nome scelto per la piccola D’Alessio è Sofia ed è il suo papà ad annunciarlo sui social con un’immagine tutta rosa: due scarpe, il benvenuto alla sua seconda bimba e la data di nascita. “Oggi è il giorno un cui le lacrime bagnano un sorriso grande come la luna – scrive il figlio di Gigi D’Alessio – Benvenuta amore mio, benvenuta Sofia D’Alessio”. Secondo fiocco rosa per lui che è già papà di Noemi, la sua bellissima primogenita, nata da un’altra storia d’amore quando era davvero molto giovane. Con Giusy sembra avere trovato il vero amore e una relazione stabile dopo i vari flirt del passato; ricordiamo tra tutte Nicole Minetti e Cristina Buccino.

Giusy l’abbiamo ammirata tra le ballerine di Tale e Quale Show, L’anno che verrà, I migliori anni, Made in Sud e altri ancora; Sofia è la sua prima figlia. Ha 27 anni e dopo averla vista in varie foto con il pancione attendiamo di ammirarla con la bimba tra le braccia.

Dolcissimo il commento del cantante partenopeo al post di suo figlio Claudio: “Benvenuta bella di nonno” con tantissimi cuori rossi, una risata per prendersi un po’ in giro e il seguito di auguri di fan e amici.

E’ una nuova vita quella che sta vivendo Claudio D’Alessio ma anche suo padre. Gigi D’Alessio ormai separato da Anna Tatangelo ha un figlio di 10 anni, Andrea, come la sua prima nipote, Noemi, e altri tre figli nati dal matrimonio con Carmela Barbato. La famiglia continua ad allargarsi e chissà che presto non arrivi anche per lui un nuovo amore.