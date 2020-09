Elettra Lamborghini costretta a letto, Afrojack è caduto e sabato c’è il matrimonio (Foto)

Sabato 26 marzo 2020 il matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack ma entrambi tremano dalla paura (foto). La cantante è stata costretta a letto, adesso sta meglio ma non è ancora in forma perfetta; il dj non si è fatto mancare una caduta dalle scale. In più c’è la crisi di Elettra che non sa che abito da sposa indossare. Trucco, parrucco e la Lamborghini era pronta per registrare ma ha dovuto rimandare tutto e mettersi a letto per un dolore forte ai reni. Niente di nuovo per lei, è una cosa che ha già vissuto ma che credeva fosse superata. Ha tranquillizzato tutti, non ha la febbre, poi dopo un bel po’ di riposo è riuscita ad alzarsi.

ELETTRA LAMBORGHINI PIEGATA IN DUE DAL DOLORE ALLA SCHIENA

“Come iniziare una giornata di m…. Trucco e parrucco pronti per registrare, ma sto male e sto tornando a casa” poi ha aggiunto che sta meglio, riesce a stare in piedi e cammina. Afrojack è invece caduto dalle scale, per fortuna niente di rotto ma i promessi sposi iniziano a pensare che il matrimonio forse non si dovrebbe celebrare.

“Non è febbre prima che si inventino cose, è il mio solito problema ai reni e stranamente dopo mesi mi è tornato. Pensavo fosse solo un brutto ricordo e che fossi invincibile e invece… E’ un dolore inspiegabile, l’unico che mi porta a non riuscire a fare assolutamente niente e a non muovermi tutto il giorno” e speriamo non torni più quel dolore.

Come se non bastasse arriva anche il momento di crisi per Elettra e nelle sue storie di Instagram confessa a Enzo Miccio che non sa più quale abito da sposa indossare. Ne ha tre e dovrebbe in realtà indossarne solo due, uno per la cerimonia, l’altro per la festa. E’ indecisa su quello del sì? Attendiamo il seguito.

