Pierpaolo Petrelli bacia Elisabetta Canalis ma lei sfugge: paura di Briatore?

Gli occhi del pubblico sono tutti puntati su quella che potrebbe essere la prima coppia nata nella quinta edizione del Grande Fratello VIP. Come avrete immaginato, parliamo di Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci che sono sempre più vicini. Il Petrelli non ha mai nascosto il suo interesse per la Gregoraci e prova in tutti i modi ad avvicinarsi a lei. Ma Elisabetta ha fatto capire in modo neppure troppo implicito e velato, che uno dei motivi per i quali non si lascia andare è il suo ex marito, Flavio Briatore. Proprio ieri sera, nella casa, la Gregoraci ha detto che se si dovesse avvicinare a un uomo nel reality, potrebbe non poter più mettere piede a Montecarlo…Ma Pierpaolo non demorde e questo pomeriggio, come del resto gli aveva consigliato anche Matilde Brandi, si è finalmente convinto a baciare Elisabetta ( anche se noi non sappiamo che cosa succede quando le telecamere si spengono e non c’è la diretta). Tra l’altro i ragazzi devono aver sintonizzato bene l’orologio del forno o qualcosa di simile visto che sanno sempre che ora è per cui potrebbero anche rendersi conto di quanto non sono in diretta, ma questa è un’altra vicenda…

Tornando a Elisabetta e Pierpaolo, questo pomeriggio tra i due ci sono stati di baci a stampo. E’ sempre il Petrelli a farsi avanti, dimenticando ormai per sempre la contessina de Blanck ( e speriamo che la dimentichi anche Signorini visti i siparietti imbarazzanti della passate puntate).

IL BACIO TRA ELISABETTA GREGORACI E PIERPAOLO PETRELLI AL GF VIP 5

Ed ecco il video di quello che è successo poche ore fa, complice anche il ballo!

Ma se lui reagisce così a un bacio a stampo come potrebbe reagire dopo un limone? Inizio a temere per l'incolumità di Pretelli#gregorelli #GFVIP pic.twitter.com/FNr6UouCON — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) September 28, 2020

I fans del Grande Fratello VIP 5 sui social fanno notare che Elisabetta Gregoraci sembra un tantino fredda mentre Pierpaolo è pronto per iniziare una conoscenza. Sarà solo per il timore di essere giudicata anche dal suo ex marito che la Gregoraci non si lascia andare?