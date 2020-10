Totti ritrova il sorriso con l’arrivo dei gattini di Donna Paola: Ilary Blasi filma tutto (Foto)

E’ un periodo difficile per Francesco Totti ma Ilary Blasi sa come restituirgli il sorriso e il parto di Donna Paola è stato il modo per fare tornare suo marito quasi sorridente ma su Instagram (foto). Ilary Blasi ha condiviso con i suoi follower l’emozione dell’arrivo dei gattini, ben 6 messi al mondo dalla sua gatta. Ha ripreso le contrazioni, un inizio di parto, ci ha risparmiato il resto e poi ci ha fatto ridere come sempre quando ha scoperto che i gattini a differenza della mamma hanno tutti il pelo. Un flashback le ha fatto mettere insieme i ricordi e la Blasi ha capito chi fosse il papà dei gattini. Dolcissima Donna Paola dopo il parto sistemata in bagno in un grosso scatolone comoda e al caldo con coperte e teli. Il ritorno a casa di Francesco Totti ha ispirato Ilary per una nuova storia.

FRANCESCO TOTTI TORNA SU INSTAGRAM NELLE STORIE DI ILARY BLASI

E’ da tempo che Totti non si vedeva sui social se non per il commosso addio al suo papà. Prima il ricovero del genitore da solo in ospedale poi il funerale e Totti non ha più partecipato a nessun evento chiudendosi nel suo dolore. A fargli tornare il sorriso la sua Ilary, Donna Paola con i suoi gattini.

L’ex capitano della Roma entra in bagno, Ilary come sempre riprende tutto, lui guarda con tenerezza la gatta con i suoi cuccioli e poi sua moglie ne dice una delle sue: “Hai visto te ne ha fatti 6, tu ne volevi 5”. Ilary si riferisce al desiderio di Francesco di avere altri figli ed è Donna Paola ad averlo accontentato. La battuta blocca il sorriso di Totti che viene distratto solo dal citofono e dall’arrivo di qualcuno in casa. Lui era già stato vittima della moglie quando annunciò a tavola che una della famiglia era incinta.