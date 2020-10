Simona Ventura rimanda il matrimonio con Giovanni Terzi, non sarebbe come sognavano (Foto)

A causa del Covid Simona Ventura e Giovanni Terzi non si sono ancora sposati e la coppia ha deciso di rimandare il matrimonio ancora una volta (Foto). Come tanti altri anche loro desiderano vivere una favola nel giorno delle loro nozze. Terzi ha spiegato alla rivista Vero che se non fosse per questo maledetto virus sarebbero già sposati ma è chiaro che non hanno alcuna fretta, non sono dei ragazzini, convivono da tempo, per loro attendere tempi migliori è la scelta più saggia. Non hanno alcuna intenzione di festeggiare un matrimonio con le mascherine e così per Simona Ventura e Giovanni Terzi le nozze annunciate ormai un anno fa vengono rimandate a chissà quando. E’ il loro sogno rendere più saldo un amore che è già forte, perfetto perché arrivato in piena maturità dopo la fine di altri amori.



SIMONA VENTURA E GIOVANNI TERZI: “VOGLIAMO UNA FESTA VERA”

“Se non ci fosse stato il Covid saremmo già sposati. Ma noi vogliamo una festa vera, senza mascherine e preoccupazioni – ed è sempre Terzi a spiegare – Rimandiamo il matrimonio, deve passare questo brutto momento che stiamo vivendo tutti. Alle nostre nozze deve esserci solo gioia, la stessa che noi due viviamo ogni giorno che stiamo insieme” è vero non ci sarebbe la stessa gioia.

Stanno insieme da due anni, si sono conosciuti a cena a casa di amici e da allora non si sono più lasciati. Hanno saputo riconoscere il grande amore nonostante entrambi abbiano alle spalle lunghe storie d’amore. La Ventura prima di Giovanni Terzi ha avuto accanto per tanti anni Gerò Carraro. Terzi dal 2006 al 2011 è stato legato a Dalila Di Lazzaro. Attendiamo tempi migliori per tutte le grandi feste che sono state rimandate.