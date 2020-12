Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, Natale con ritorno di fiamma? (Foto)

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono separati ormai da tempo e a da sempre hanno un ottimo rapporto, non solo per il bene dei due figli ancora molto piccoli ma anche per l’amore che li ha legati e sembra li legherà per sempre (foto). E’ la rivista Chi a ipotizzare un ritorno di fiamma tra Eros e Marica partendo proprio dalla attuale convivenza. Sembra infatti che l’ex coppia viva nella stessa casa, forse da separati in casa, ma tutti insieme, con i loro bambini. E’ una necessità causata dalla pandemia o dobbiamo davvero aspettarci un finale tutto rosa? Inutile dirlo, i fan fanno tutti il tifo per Ramazzotti e la splendida Marica Pellegrinelli e i presupposti sembrano esserci tutti. E’ ancora presto per dirlo ma tra le chicche di gossip del magazine Chi si parla d’amore.

EROS RAMAZZOTTI E MARICA PELLEGRINELLI DI NUOVO INSIEME

Da tempo è finita anche la storia d’amore tra la modella e Charley Vezza e di flirt del cantante non c’è nessuna certezza. L’unica cosa certa è la protezione e il rispetto che entrambi hanno avuto per l’altro e per la famiglia. Tra i doni di Natale ci sarà anche il loro amore?

Sono stati insieme dieci anni, un matrimonio da favola e due meravigliosi bambini, una famiglia quasi allargata e mai un pettegolezzo. Quando hanno confermato la separazione hanno fatto di tutto per continuare a dare lo stesso amore ai piccoli Raffaela Maria e Gabrio Tullio, hanno continuato anche a viaggiare insieme, a incontrarsi, a sostenersi.