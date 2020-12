Melissa Satta ha un nuovo amore? Dopo Boateng nel suo cuore ci sarebbe Rivetti (Foto)

Melissa Satta confermerà il gossip tra lei e Matteo Rivetti o ne dirà quattro alla rivista Chi che ha osato già parlare di un nuovo amore dopo l’addio a Kevin Prince Boateng? Non ci sono foto di questa presunta nuova coppia ma è il settimanale di Alfonso Signroni a lanciare il dolce pettegolezzo. Melissa Satta e Boateng hanno ufficializzato la rottura, non si amano più, non stanno più insieme ma tutto è sereno tra loro, c’è il piccolo Maddox da crescere insieme. Tra le ultime foto del calciatore ci sono quelle di Natale con suo figlio ma tutto fa supporre che la famiglia fosse insieme, riunita in un giorno così importante con l’arrivo di Babbo Natale. Tornando al nuovo presunto legame dell’ex velina scopriamo chi sarebbe il fortunato. Lui è Matteo Rivetti, 34 anni e figlio dell’ex proprietario del brand Stone Island.

MELISSA SATTA E MATTEO RIVETTI INSIEME?

Niente indizi sui social, la Satta non lo farebbe mai, prima di tutto e tutti per lei c’è suo figlio Maddox, ha sempre dimostrato che nulla conta più della sua serenità. La rivista Chi anticipa anche che dopo le feste Melissa e Kevin avvieranno le pratiche per la separazione e fin qui niente di strano.

Non sarebbe strano nemmeno un nuovo amore per Melissa Satta che ha provato in tutti i modi a tenere in piedi la sua famiglia. Rivetti se è arrivato nella sua vita l’ha fatto solo dopo. Si sarebbero conosciuti questa estate grazie a un’amica in comune.

Sempre i pettegoli vociferano anche che il matrimonio della showgirl sia finito a causa di un presunto tradimento di Boateng. Anche qui nessuna conferma ufficiale, nessuna motivazione sul loro addio per sempre ma solo il grazie di entrambi per quello che hanno ricevuto dall’altro negli anni pieni d’amore.