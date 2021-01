Il matrimonio di Arisa e Andrea Di Carlo, la cantante sposa il noto manager (Foto)

Il 2021 in pochi giorni sta diventando l’anno dell’amore con il matrimonio di Arisa e Andrea Di Carlo che sembra già cosa fatta, con la coppia già pronta al grande passo. Solo di recente abbiamo visto le loro foto insieme ed è stato il manager a volere uscire per primo allo scoperto, a volere confermare il legame con la cantante. Ricordiamo Arisa solo pochi mesi fa triste, con un altro fidanzato con cui da anni sembrava vivere alti e bassi. Poi tutto è cambiato, sono arrivate le nuove opportunità di lavoro nonostante il covid, è arrivato l’amore, forse davvero il vero amore. E’ la rivista Chi a raccontare quelle che potrebbero essere le prime nozze del 2021. Tutto è nelle chicche del settimanale di Alfonso Signorini, sono bastate poche parole per infiammare i fan di Arisa. Sembra che la loro storia d’amore proceda così tanto a gonfie vele che non vogliano perdere più tempo, addirittura non solo la convivenza ma il matrimonio.

ARISA SPOSA IL SUO MANAGER?

C’è da attendere la risposta di entrambi, non c’è al momento nessuna conferma ma questo amore sembra avere dato sicurezza ad Arisa. Un mese fa hanno ufficializzato la loro unione e di recente a cena con amici avrebbero manifestato il desiderio di sposarsi. Addirittura, sembra ci sia già la data delle nozze. Possibile facciano così tanto sul serio?

Come sempre attendiamo ulteriori dettagli, la conferma che la favola d’amore sia davvero così avanti da pronunciare le promesse. Andrea Di Carlo è autore televisivo e agente di molti personaggi famosi, tra cui anche Can Yaman. Ecco perché Arisa spunta nelle foto di Chi che riguardano Diletta Leotta e Can Yaman.