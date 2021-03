Jessica Mazzoli post contro Morgan per la festa del papà: difende sua figlia o sbaglia?

Morgan continua ad essere assente nella vita della seconda figlia, della piccola Lara, della bimba nata dal legame con Jessica Mazzoli (foto). Una festa del papà bruttissima per la Mazzoli, perché sua figlia per l’ennesima volta non ha un papà con cui festeggiare, lo racconta nel post pubblicato oggi con evidente rabbia. Se è davvero così ha tutte le ragioni per tirare fuori quelle frasi e la loro verità. Lara ha otto anni, è nata dalla storia d’amore tra Morgan e Jessica Mazzoli ma perché il musicista non ha alcun rapporto con la bambina? Lui era giudice a X Factor, lei una delle concorrenti. L’amore può finire ma non il legame tra un padre e una figlia. Quando Morgan ha perso la casa Jessica è arrivata dalla Sardegna con la loro bambina, ha cercato di aiutarlo, ha messo da parte tutto, ma poi cosa è successo?

IL POST DI JESSICA MAZZOLI CONTRO MORGAN, PADRE DEL TUTTO ASSENTE

Morgan non risponde, la verità la conoscono solo loro due ma in questi anni sembra che non sia cambiato nulla e come sempre sono i bambini a pagarne le conseguenze. “Grazie per non esserci stato quando sono nata. Grazie per non esserci stato quando ho mosso i primi passi. Grazie per non esserci stato quando ho pronunciato la prima parola. Grazie per non esserci stato quando non stavo bene. Grazie per non esserci stato a nessun compleanno. Grazie per non esserci stato a nessun Natale” ed è solo l’inizio, sono parole dure. Jessica Mazzoli si sostituisce a sua figlia.

“Grazie per quando i miei compagni di scuola fanno la letterina per la festa del… parola che io mai ho avuto l’occasione di pronunciare. Io la faccio imbarazzata e la porto a mio nonno, sempre e comunque presente. Comunque ti dico grazie perché nonostante tutto esisto, vivo, mi muovo e sono felice”.