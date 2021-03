Gabry Ponte quasi papà sorprende tutti con il suo annuncio (Foto)

Anche Gabry Ponte fa il suo annuncio con l’ecografia, sta per diventare papà e il post pubblicato sul suo profilo social mostra tutta la sua gioia ma l’annuncio non è completo. Una foto simpaticissima, un’espressione che dice tutto, Gabry Ponte pubblica il selfie con tutta l’emozione immaginando già i commenti. Gli auguri a Gabry Ponte per il primo figlio che sta per arrivare sono tantissimi ma arriva anche la curiosità: chi è la mamma? Il dj ha raccontato più cose della sua vita, anche l’operazione al cuore a cui si è sottoposto a gennaio, adesso questo annuncio, ma manca la donna della sua vita. In attesa di scoprire aggiungiamo anche la curiosità sul quando ci sarà il parto.

GABRY PONTE EMOZIONATO PER IL PRIMO FIGLIO

“e niente.. sto per diventare papà! quante emozioni quest’anno” scrive Gabry. L’ecografia è datata 27 gennaio 2021, quindi potrebbe non mancare molto alla nascita del figlio. Quando è entrato in ospedale e si è sottoposto al delicato intervento al cuore sapeva già del bebè ma non ha detto nulla.

Congratulazioni e auguri e sembra che nessuno sapesse nulla, bravissimi la mamma e il papà e mantenere il segreto, anche se in questo periodo di pandemia e lockdown è più semplice non mostrare il pancione. Nessun tag e nessun indizio sulla compagna di Ponte fa pensare però che la coppia voglia continuare a vivere nel modo più riservato possibile. Il dj torinese non è solo è felice ma anche in gran forma, si è ripreso velocemente dall’intervento, questa volta non solo la musica ma anche la gioia di diventare papà l’ha aiutato, gli ha dato l’ovvia carica.

L’annuncio è ufficiale, degno di un influencer, l’ecografia dice molto ma i fan attendono tutto il seguito, la data di nascita, la mamma, sembra che non manchi molto all’arrivo del bebè.