Per Chiara Ferragni e Fedez estate in Puglia senza Leone e Vittoria (Foto)

Chiara Ferragni e Fedez sono sbarcati un Puglia, praticamente ad un anno di distanza rispetto all’ultima volta. Stessa location dove la coppia ha scoperto la gravidanza di Chiara e l’arrivo quindi della piccola Vittoria. Mentre un anno fa, i Ferragnez erano impegnati principalmente con la sfilata di Dior, in questa estate 2021, oltre al lavoro, sembrano pensare soprattutto al relax. Hanno deciso di non portare con loro Leone e Vitto che sono ovviamente in buonissime mani e stanno trascorrendo i giorni pugliesi tra gite, cene e tanto divertimento al mare. Tra Fasano, Polignano a mare, Torre Canne e tante altre mete scopriamo la vacanza estiva di Chiara Ferragni e Fedez in Puglia.

Chiara Ferragni e Fedez sono in Puglia per le vacanze estive: masserie, eleganza, mare, amore e divertimento

I Ferragnez fanno passe alla Masseria Torre Maizza, a Forte Hotel, nei pressi di Fasano. Lucine, ulivi e piscina a fare da sfondo alla coppia più innamorata che mai. Chiara e Fedez comunque non sono soli, con loro anche gli amici: Veronica Ferraro, Manuele Mameli e tanti altri. Tra le tappe fatte già in questi primi giorni pugliesi invece: Fasano, Ostuni, Torre Canne e Polignano a Mare. Proprio nella città di Domenico Modugno, la Ferragni e marito hanno fatto una gita in barca accoccolati, senza dimenticare un giro sulla moto d’acqua. Belli come il sole, non si fanno mancare complimenti e dediche d’amore. Vediamo alcuni scatti direttamente dai loro profili social:

E’ molto probabile che in questi prossimi giorni i due vadano alla scoperta di nuove location pugliesi e potrebbero dunque spostarsi su e giù per la regione che di posti belli da offrire ne ha tanti. Dopo questi giorni di relax e divertimento, invece, dovrebbero fare rientro per riabbracciare i loro piccoli Leone e Vittoria di cui sicuramente iniziano già a sentire la mancanza.