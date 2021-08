Compleanno da incubo per Roberta Beta: ladri nella casa dell’ex gieffina

Roberta Beta ha vissuto quello che possiamo tranquillamente definire come un compleanno da incubo. La donna è nota per essere stata una concorrente della prima edizione del Grande Fratello e attualmente ha un gran seguito di fan sui social network. Proprio qui ha raccontato quanto è accaduto a casa sua nel giorno del suo compleanno. Lei lo ha definito quasi ironicamente come un regalo. Certo è che per fortuna nessuno si è fatto male e tutti stanno bene. I ladri sono entrati a casa sua! Roberta ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui si nota la stanza da letto messa sottosopra dai malviventi. “Tanti auguri a me e grazie del regalo” ha scritto la ex gieffina.

Roberta Beta e il terribile regalo di compleanno: sono entrati i ladri in casa ma per fortuna stanno tutti bene

“Per fortuna mia e sfortuna dei ladri non c’è niente da rubare in casa mia” ha scritto la Beta come descrizione allo scatto della camera tutta disordinata. Sembra chiaro quindi che i ladri abbiano cercato ovunque degli oggetti preziosi o qualcosa di valore ma Roberta ha spiegato che non c’era nulla di così importante da rubare nella sua casa. A parte questo stanno tutti bene: “A casa avrebbe voluto esserci mio figlio ma io sono andato a prenderlo per portarlo al mare… lì si che sarebbe stato brutto! Perciò: va tutto bene”.

I festeggiamenti di Roberta Beta dopo essere stata derubata in casa: “Ogni festa finisce con le candeline”

Nonostante il terribile accaduto, l’ex concorrente del Grande Fratello ha trovato comunque la forza di festeggiare il suo compleanno. Roberta ha tagliato la torta direttamente in spiaggia, in uno stabilimento balneare sulla costa di Pescara. “Alla fine ogni festa che si rispetti finisce con le candeline sulla torta…ecco io passo subito alle candeline” ha così scritto la donna. Aggiungendo poi: “Sono una bambina e le cose semplici sono ciò che mi rende felice”. Insomma tutto è bene quello che finisce bene ma sicuramente Roberta Beta non dimenticherà mai questo compleanno.